消委會涉網上點餐平台投訴增逾9倍 點外賣最長等89分鐘

自疫情後在網上平台買外賣愈趨普及，但外賣由落單至到戶需時，萬一外賣員遲到，市民想必會又餓又憤怒。消委會實試多個點餐平台，發現服務質素參差，預計送達最長需等89分鐘；又指接獲的相關投訴在過去數年大幅增加，由2019年的101宗，增加至2023年的1,061宗，增幅逾9倍。
消委會去年12月分別透過6個香港人常用的點餐平台手機應用程式，先後56次實試點餐及外送服務，分別在午膳及晚膳時段，點選共177項食物；測試的包括3個綜合點餐平台，即戶戶送Deliveroo、foodpanda和KeeTa；另外3個則為連鎖食肆的自家平台，肯德基KFC、麥麥送McDelivery及必勝客Pizza Hut。
56次實試中，有9次(16%)實際送餐時間較預計的遲，綜合點餐平台中，有4次屬foodpanda，而Deliveroo亦有2次遲到。而各綜合點餐平台差距最大的1次實試在去年聖誕節進行，而最先把訂餐送到的為KeeTa，只用了23分鐘，其次為foodpanda(37分鐘)，而最遲為 Deliveroo(78分鐘及遲到10分鐘)，最早與最遲送達時間相差55分鐘。
至於連鎖食肆的自家平台共遲到3次，當中必勝客已預計需時長達59分鐘才可送達，最終遲到了9分鐘。而KFC其中一張單雖沒有遲到，但預計時間卻長達89分鐘，消委會相信，情況不符合一般消費者的期望，又指測試員等候期間向客戶熱線查詢，獲告知餐廳繁忙導致預計時間偏長，最終等待一小時才收到訂餐。KFC回應指，在繁忙時段或可能發生個別錯漏事件，會提醒團隊留意。
消委會總幹事黃鳳嫺表示，外賣平台相關投訴在過去數年大幅增加，當中逾四成涉送遞時間不符預期。她又指，餐點早到或遲到，都會令消費者要花時間等候，並不理想，呼籲平台在承諾的時段送達才是最佳的做法。