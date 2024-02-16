消委會涉網上點餐平台投訴增逾9倍 點外賣最長等89分鐘

自疫情後在網上平台買外賣愈趨普及，但外賣由落單至到戶需時，萬一外賣員遲到，市民想必會又餓又憤怒。消委會實試多個點餐平台，發現服務質素參差，預計送達最長需等89分鐘；又指接獲的相關投訴在過去數年大幅增加，由2019年的101宗，增加至2023年的1,061宗，增幅逾9倍。

消委會去年12月分別透過6個香港人常用的點餐平台手機應用程式，先後56次實試點餐及外送服務，分別在午膳及晚膳時段，點選共177項食物；測試的包括3個綜合點餐平台，即戶戶送Deliveroo、foodpanda和KeeTa；另外3個則為連鎖食肆的自家平台，肯德基KFC、麥麥送McDelivery及必勝客Pizza Hut。