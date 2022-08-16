消委會測試彩色口罩6款含菌超歐標 嚴選6款性價比之選

消委會測試4月至6月買到的30款彩色或圖案口罩，包括平面和立體口罩，售價每盒39元至198元，普遍一盒30個，平均每個售1.5元至9.8元。測試包括口罩過濾效能、耳帶拉力、透氣度等，結果顯示市面常見的彩色或圖案口罩產品質素不俗，全部樣本沒有發現致癌物偶氮染料，在過濾效率等重要指標測試中，不比之前測試過的傳統藍色和綠色口罩遜色，尤其有6款(見表)測試總評分獲5分滿分，屬良好性價比之選，包括平均每個售2元、「世安堡」及「Simply Mask」的出品，最貴售每個4.3元的「異度空間工作室」及與不少品牌聯乘推出口罩的「RAZE」都上榜，另一款獲推介的平面口罩則為「香港保家三層防護口罩」；而唯一一款立體口罩屬「威信科技」。

疫情陰霾籠罩2年多，港人出街口罩不離面，市面彩色口罩爭妍鬥麗之餘，也為港人抗疫生活帶來一點色彩。消委會測試市面30款彩色口罩，發現保護能力不比一般外科口罩遜色，全數最少達ASTM Level 1。經過多項測試及比較價格後，消委會嚴選6款「性價比之選」，每個2元至4.3元。雖然檢測樣本都有一定過濾效能，但有6款含菌量高於歐盟標準，最高1款超標逾6倍，或致皮膚問題；而20款口罩有樣本則低於聲稱過濾效能。

在口罩效能方面，27款聲稱達ASTM Level 3、3款ASTM Level 2。ASTM即美國材料和試驗協會，其中標準ASTM F2100對口罩要求分3級，1級要求細菌過濾效能(BFE)大於或等於95%、2級和3級則要大於或等於98%。測試結果顯示，大部分樣本平均值均高於99%，惟「Maskology」立體口罩($90/盒)有5個樣本量得96.7%至97.3%，較聲稱低。

另一衡量口罩防菌效能是檢視口罩的顆粒過濾效率(PFE)，1級要求大於或等於95%，2級和3級要求大於或等於98%。結果全部樣本也達1級標準，即適用於一般社區防護，但有19款口罩型號、其最少1個樣本較聲稱效果低，當中差距較大的是「Facewear by Mask Factory」($128/盒)，平均得95.3%；而平均得96.06%的「Medox」卡通口罩個別樣本只量得94.48%。消委會已通知海關作相關行動，研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，是否有違《商品說明條例》視乎個別商品差異程度等。總幹事黃鳳嫺補充，生產商有信心達高標準時，應加緊品質監控。

「CASETiFY」樣本菌落超歐標逾6倍

口罩作為防疫用品，但測試發現有6款反而藏菌，長期佩戴或致皮膚不適，甚至對免疫力較差人士造成健康風險。會方參考歐盟相關標準，發現有6款型號每克細菌菌落總數高於限量的30，分別為「Stand Out」、「CASETiFY」、「本土好罩」、「救世」、「H-PLUS」及「Medox」，每克細菌菌落總數由65.1至219.9，當中平均每個售5.3元的「CASETiFY」最高，超標逾6倍。

廠商回應指產品通過相關認可測試

海關指已跟進今次測試，巡查時購得當中5款，測試進行中，同時發現其中1款已下架；會就《消費品安全條例》和《商品說明條例》保障消費者權利。廠商方面，「Maskology」生產商指產品通過認可實驗室測試，過濾效率受環境、外力拉扯或紫外線、原料差異或運輸存放等因素影響。

「CASETiFY」指，懷疑是極少數批次樣本在包裝、運送、儲存環境、購買途徑或從取出口罩到測試過程期間受污染所致，重申對品質有嚴格監管要求，會檢討及改善。其他廠商亦指產品通過相關認可測試。

