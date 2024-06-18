消委會測試10款空氣清新機 小米表現最佳勝Dyson

不少市民為家中添置空氣清新機，除了潔淨空氣外，亦希望能殺菌除病毒。消委會測試市面10款空氣清新機，價格由逾1,700至逾7,800元不等。結果顯示，售價1,899元「小米空氣淨化器4 Pro」表現最佳，滿分5星的評分中獲得4星半；表現更勝售價7,880元、獲得4星的「Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03」。消委會提醒，選購時除考慮機價外，亦要計及更換過濾器的成本。

消委會與機電署合作，從各零售商購買10款空氣清新機測試，包括樣本的空氣淨化表現、寧靜程度及使用方便度等。樣本皆隨機附送HEPA過濾器，聲稱可隔除香煙煙霧、塵埃、病毒及細菌等，售價由1,798至7,880元。 10款樣本按聲稱適用房間面積分為3個組別，第一個組別最大樣本(646至1,000平方呎)；第二個組別中等樣本(387至413平方呎)；而第三個組別最小樣本(248至280平方呎)。發現第一組別中，4款樣本除顆粒物表現十分懸殊，在淨化煙霧、塵埃及花粉的速度方面，最快比最慢的樣本分別快2.7倍、2.1倍及1.6倍。其中以「LG」及「小米Xiaomi」的空氣潔淨速度最快。第二組別的3款樣本表現相若；以「SHARP」及「法國特福Tefal」表現略佳。第三組別3款樣本表現亦接近，以「Panasonic」及「飛利浦PHILIPS」表現較佳。

空氣清新機