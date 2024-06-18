消委會測試10款空氣清新機 小米表現最佳勝Dyson

不少市民為家中添置空氣清新機，除了潔淨空氣外，亦希望能殺菌除病毒。消委會測試市面10款空氣清新機，價格由逾1,700至逾7,800元不等。結果顯示，售價1,899元「小米空氣淨化器4 Pro」表現最佳，滿分5星的評分中獲得4星半；表現更勝售價7,880元、獲得4星的「Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03」。消委會提醒，選購時除考慮機價外，亦要計及更換過濾器的成本。
消委會與機電署合作，從各零售商購買10款空氣清新機測試，包括樣本的空氣淨化表現、寧靜程度及使用方便度等。樣本皆隨機附送HEPA過濾器，聲稱可隔除香煙煙霧、塵埃、病毒及細菌等，售價由1,798至7,880元。
10款樣本按聲稱適用房間面積分為3個組別，第一個組別最大樣本(646至1,000平方呎)；第二個組別中等樣本(387至413平方呎)；而第三個組別最小樣本(248至280平方呎)。發現第一組別中，4款樣本除顆粒物表現十分懸殊，在淨化煙霧、塵埃及花粉的速度方面，最快比最慢的樣本分別快2.7倍、2.1倍及1.6倍。其中以「LG」及「小米Xiaomi」的空氣潔淨速度最快。第二組別的3款樣本表現相若；以「SHARP」及「法國特福Tefal」表現略佳。第三組別3款樣本表現亦接近，以「Panasonic」及「飛利浦PHILIPS」表現較佳。
除甲醛速度懸殊 除甲流表現優異
在除甲醛方面，各樣本速度懸殊，淨化速度可相差19.2倍，其中5款的除甲醛速度非常慢，淨化速度少於每分鐘15立方呎。
至於去除甲型流感方面，10個樣本均表現優異，操作20分鐘後已能去除超過99%病毒。惟消委會提醒，日常環境跟測試環境不同，病毒可通過其他途徑傳播，例如飛沫和衣服等，市民不應完全依賴空氣清新機以預防疾病，亦要注重其他的防禦措施，如佩戴口罩。
空氣清新機的過濾器需要定時更換，才能發揮功效。消委會提醒市民，選購時除機價外，亦要考慮更換過濾器的成本。以首10年為例，只有「SHARP」及「DAIKIN」的過濾器可使用10年而無需額外購買；而「b-MOLA BM100」，由於其建議使用時間較短，若每6個月更換1次，首10年更換過濾器開支達7,524元。若以樣本的機價加上首10年的過濾器費用，樣本間「總成本」為2,600至12,412元。
消委會表示，消費者在選購時可以「房間面積」作參考，但要留意空氣清新機的實際適用面積會因應房間的污染程度而改變。此外，不同廠商或以不同的測試標準及方法推算其適用面積，故產品的聲稱適用面積未必可直接與不同產品及型號比較。
Dyson回應指，提倡在測試中從3大方向評估淨化性能，而非像CADR測試僅針對過濾速度或氣流量，強調所有Dyson空氣清新機均經過嚴格測試。