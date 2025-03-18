消委會測14款雙人床褥 2499元IKEA不輸8960元產品 同獲最高4分

人一生有三分一時間在睡覺，一張具備良好承托力和穩定性高的床褥尤其重要。消委會測試市面常見品牌雙人床褥，結果發現，大部分樣本在仰臥測試都能提供良好的承托，惟於側臥測試表現遜色。此外，有3款的壓力分布較不平均，以致身體部分位置或會承受較大壓力。另有1款穩定度較低，或會影響枕邊人睡眠。 是次測試14款雙人床褥，當中5款為袋裝彈簧，售價由2,499至8,960元，6款為連鎖彈簧，包括邦內爾彈簧及不鎖口彈簧，售價由2,299至9,328元，以及3款泡膠床褥，售價由2,655至6,299元，檢測其承托力、舒適度及耐用性。

結果顯示，14款中有7款總分獲最高分的4分，當中以售2,499元的「IKEA VESTERÖY」雙人獨立袋裝彈簧床褥(特級承托)性價比最高；同獲得4分的好選擇還有「SINOMAX」銀離子ENPOWER CUBE床褥、「歐化寶」Magic三段式獨立袋裝彈簧護脊床褥、「舒達」Serta Omaha、「MUJI」高密度袋裝彈簧床褥、SIMMONS「Goodnight Ayr」和「EMMAS」Adelaide，售2,499至8,960元不等。 仰臥側臥承托表現參差 各人睡眠習慣不同，對床褥軟硬度的舒適感亦因人而異。測試中，「海馬牌」的樣本屬非常硬，6款為硬，餘下為中等。大部分樣本在仰臥時能提供良好承托，獲4至5點評分。

各樣本側臥表現參差，只有2.5點至3點評分；在袋裝彈簧樣本中，「歐化寶」的表現較理想，而連鎖彈簧樣本則以「金美夢」及「絲漣」的表現較好，對男女模型於側臥時有較佳的承托，皆有3點評分。「EMMAS」對女性模型的承托表現亦算不俗。至於其餘彈簧床褥樣本的側臥承托表現都不太理想，男女模型於側睡時肩膊陷入床褥的幅度較臀部陷入的小，只獲2.5點評分。計及仰臥及側臥及男女性分析，總體以「SINOMAX」銀離子ENPOWER CUBE床褥獲4星評分最高。 連鎖彈簧床褥易影響伴侶睡眠 消委會又測試了14款床褥的穩定程度，指選購彈簧床褥時，「袋裝彈簧」因每個彈簧能分別承受身體各部分的重量，在受力時不會互相干擾，移動時較不易影響伴侶睡眠。至於「連鎖彈簧」床褥每個彈簧互相連接組成一張彈簧網。由於彈簧串連在一起，容易出現一處受壓，令附近彈簧被牽連的現象，在與伴侶同睡時，較容易因轉身而影響另一方。而穩定程度最高的是海馬牌和蓆夢思。

買床褥要試瞓 消委會總幹事黃鳳嫺提醒，消費者購買床褥時可與伴侶一同試躺，由重的一方在床上轉身數次，讓另一方感受床褥的震動是否可接受，會否影響安睡。她又指，每個人都有不同的睡姿及習慣，建議最好每3個月將床褥上下反轉(雙面使用的床褥)及頭尾對調，可讓長期受壓的位置回復彈性，亦可排出床褥內的濕氣。