消委會測17款維他命C精華護膚品 部分樣本含量與標示不符一款未驗出

維他命C有抗氧化、抗老等功效，受愛美一族追捧。消委會測試市面17款標示含維他命C的精華液或美容液護膚品，發現各樣本驗出維他命C量參差，由完全沒驗出至最高達13%；即使產品有驗出維他命C，但大多低於標示。此外，有7款樣本驗出1至3種歐盟限用的香料致敏物。消委會提醒，維他命C濃度不是愈高愈好，並指接近三成樣本未有標明濃度，促供應商改善。 消委會測試17款產品主要來自百貨公司、零售店及美容專門店，價格範圍從101至1,580元不等，相差逾14倍，有4款奪5星高分，當中包括售價最高1,580元的「ShinCeuticals」與最低101元的「The Ordinary」樣本，反映市場上平貴也有好選擇。是次測試檢測了各樣本的維他命C濃度測試結果與產品標示值之間的差異，但產品的護膚效果會因整體配方而異，為公平起見不例入測試範圍。

就維他命C濃度，7款樣本中有5款未有在標籤列明含維他命C，當中有1款沒有檢測出維他命C，其餘濃度由0.66至5.2%不等。12款有在產品包裝上標示所聲稱的維他命C濃度，由6%至15.2%不等，惟當中10款測試結果較標示濃度低0.2%至6%，但有1款比標示值高1%。 消委會宣傳及社區關係小組主席林凱章提醒，維他命C在接觸空氣、水分及光線後，其濃度會下降，繼而影響產品功效，消費者須留意產品的生產期、濃度、開封前或後的使用期限等；含維他命C的產品宜存放於陰涼乾燥的地方，並遠離陽光直射，亦可考慮選擇容量較小和以密封型或茶色玻璃瓶包裝的產品。