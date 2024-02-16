消委會測19款即食麵 全部樣本鈉含量超每餐上限 一款非油炸麵最肥 建議少飲湯

夜闌人靜，不少人即使心知「唔多健康」，都總愛煮碗即食麵「醫下肚」或只為「過口癮」。消委會早前測試19款預先包裝即食麵，發現全部樣本若食用1整份(連湯汁帶麵)，鈉含量已超出成人建議每餐攝入上限。另外不少市民因「怕肥」而選擇看似較健康的非油炸麵，但消委會發現測試的樣本中，總脂肪含量和飽和脂肪含量最高的竟屬非油炸麵。消委會提醒，脂肪大多來自調味品及配料，建議市民避免把湯喝光。

消委會搜集市面19款預先包裝即食麵樣本，包括14款油炸和5款非油炸樣本，當中4款為撈麵或拌麵；各自測試麵餅及其隨附的調味品及配料的營養素、食用安全、麵餅品質等，為消費者提供不同部分的營養及食用安全資料。

測試發現，所有樣本進食1整份所攝入的鈉含量(1,509毫克至2,477毫克)，均高於成人每餐上限約為667毫克建議；當中9款樣本更高於成人每日的建議攝入少於2,000毫克鈉上限，含量最高的1款為「功德林一品全素麵(香茹野菜)」驗出2,477毫克鈉，較世衛建議成人每日鈉攝取上限高近23.9%；其次為「TOPVALU」2,338毫克、「養養冬蔭功麵」2,226毫克、「百勝廚新加坡叻沙拉麵」2,211毫克等。而鈉含量最低的樣本亦有1,509毫克鈉，佔建議每日上限的七成半。