消委會測19款即食麵 全部樣本鈉含量超每餐上限 一款非油炸麵最肥 建議少飲湯

夜闌人靜，不少人即使心知「唔多健康」，都總愛煮碗即食麵「醫下肚」或只為「過口癮」。消委會早前測試19款預先包裝即食麵，發現全部樣本若食用1整份(連湯汁帶麵)，鈉含量已超出成人建議每餐攝入上限。另外不少市民因「怕肥」而選擇看似較健康的非油炸麵，但消委會發現測試的樣本中，總脂肪含量和飽和脂肪含量最高的竟屬非油炸麵。消委會提醒，脂肪大多來自調味品及配料，建議市民避免把湯喝光。
消委會搜集市面19款預先包裝即食麵樣本，包括14款油炸和5款非油炸樣本，當中4款為撈麵或拌麵；各自測試麵餅及其隨附的調味品及配料的營養素、食用安全、麵餅品質等，為消費者提供不同部分的營養及食用安全資料。
測試發現，所有樣本進食1整份所攝入的鈉含量(1,509毫克至2,477毫克)，均高於成人每餐上限約為667毫克建議；當中9款樣本更高於成人每日的建議攝入少於2,000毫克鈉上限，含量最高的1款為「功德林一品全素麵(香茹野菜)」驗出2,477毫克鈉，較世衛建議成人每日鈉攝取上限高近23.9%；其次為「TOPVALU」2,338毫克、「養養冬蔭功麵」2,226毫克、「百勝廚新加坡叻沙拉麵」2,211毫克等。而鈉含量最低的樣本亦有1,509毫克鈉，佔建議每日上限的七成半。
單計麵餅9款屬高鈉
即食麵「走調味品」可減少攝入鈉和脂肪，不過消費者仍需留意即食麵麵餅的鈉含量。單計麵餅，有9款樣本均屬高鈉，包括4款油炸麵和全部5款非油炸麵，當中以「養養冬蔭功麵」的每百克1,300毫克最多，其次是「福字上湯伊麵」及非油炸的「百勝廚新加坡叻沙拉麵」，分別錄得1,230毫克及904毫克。
至於脂肪含量，非油炸麵常給人較健康的印象，吃起來「罪惡感」也會少一點。結果發現，以每100克計，油炸麵餅的總脂肪含量平均為18.3克，較非油炸麵高13倍。飽和脂肪方面，油炸麵餅的飽和脂肪含量平均為7.7克，較非油炸麵餅(平均為0.4克)高18倍；逾三分之一的油炸麵餅樣本(5款)，只要進食1個所攝入的飽和脂肪含量已高於成人每餐的建議攝取上限(7.4克)。不過消委會亦發現，非油炸的「百勝廚新加坡叻沙拉麵」，整體含34.1克總脂肪、22.4克飽和脂肪，為所有即食麵最肥。
九成樣本含「或可能令人類致癌物」
另外，測試在九成樣本中均發現污染物3-MCPD及縮水甘油脂肪脂(GE)，前者為「或可能令人類致癌物」，後者則有機會影響神經、泌尿和生殖系統。單以麵餅計算，「媽咪胡椒湯麵」兩種污染物含量亦是所有樣本中最多，分別是每公斤490微克3-MCPD及每公斤850微克GE；至於單計調味品，「功德林一品全素麵(香菇野菜)」及「Meadows冬蔭功味即食麵」錄得最高每公3,100微克的3-MCPD，GE最多則是「媽咪胡椒湯麵」，每公斤含5,111微克，撇除驗不出的樣本，最低含量樣本只有每公斤12微克。
廠商回應：符合相關規例
「媽咪胡椒湯麵」的製造商指其產品的3-MCPD及GE含量符合《食物內有害物質規例》、JECFA和Codex標準；又指消委會測試結果和產品營養標籤資料的差距在容忍範圍內。而「Meadows」的經銷商稱確定產品符合香港法例及要求，並指該產品已於香港停售，未來再推出新產品時將持續檢視。消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年指，目前雖沒有科學研究指食用即食麵會增加人類致癌的機會，惟測試顯示即食麵普遍高鈉高脂，市民食用時不要使用全部調味品並盡量避免喝湯，也要留意如午餐肉、香腸、肉丸等即食麵配搭的食物均是含高脂和高鈉；市民宜搭配蔬菜、雞肉和海鮮等新鮮和營養豐富的食品，煮麵後應更換熱水作加調味品煮湯底或淥菜。