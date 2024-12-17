消委會測25款去頭皮洗頭水 4款檢禁用成分或損胎兒生長

撥頭髮出現如「雪花」紛飛的頭皮屑，令人尷尬，不少人會使用去屑洗頭水(俗稱去頭皮洗頭水)，盼能減輕症狀。消委會測試25款去頭皮洗頭水，發現4款含歐盟禁用的成分吡硫鎓鋅(ZPT)，或有損胎兒生長，另有研究指或引起接觸性皮膚炎。逾九成樣本含有香料致敏物，當中2款更檢出具生殖毒性的香料鈴蘭醛。消委會呼籲廠商積極檢視其產品配方，避免使用國際間禁用的化學物質，及增加產品標籤資料的透明度。 消委會測試的25款去頭皮洗頭水，所有樣本均聲稱可「去屑」、「抗屑」或「控屑」，另有1款聲稱可同時控制脂漏性皮膚炎症狀。是次測試4種去屑活性成分及化學安全程度。測試發現，25款樣本中有3款包括「KLORANE」、「MARO」和「桂圓美」沒有檢出該4種活性成分，當中KLORANE及桂圓美聲稱添加了草本成分以達到去屑功效，其餘22款則各檢出1種至3種活性成分。

測試發現，4款樣本含歐盟《化妝品條例》禁用的去屑活性成分吡硫鎓鋅，含量由0.19%至0.95%，分別為「HAIR CORNER」、「Petal Fresh Pure」、「CLEAR」和「Philip B.」。吡硫鎓鋅具抑菌去屑作用，但對眼睛具刺激性，且可能會損害胎兒生長。消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年表示，各地對該物質有不同規範，如美國視之為准用的非處方藥用成分，規定濃度為0.3%至2%；而內地《化妝品安全技術規範》對吡硫鎓鋅在「去頭屑淋洗類髮用產品」的使用上限是1.5%，該4樣本檢出量符合內地的使用上限。

2款有禁用香料或損性功能 至於香料致敏物質，陳建年指，逾九成樣本(23款)分別檢出1至7種，檢出量由0.0011%至0.43%，較常見的包括檸檬烯及芳樟醇，只有「KLORANE」和「施巴」2款沒檢出相關香料致敏物質。另有2款樣本檢出歐盟禁用香料鈴蘭醛(BMHCA，又名Lilial)，包括「HAIR CORNER」和「曼秀雷敦男士」。鈴蘭醛是已知的接觸性致敏物質，歐盟同時將其歸類為1B類CMR的物質——致生殖毒性，在動物實驗結果顯示其可影響成年動物的性功能和生育能力。 黃鳳嫺籲購買前先了解成分 對於測試結果，桂圓美品牌商表示，有關產品的去屑止癢功能源於中藥材成分；相關中藥材功效記載於《中國藥典》。HAIR CORNER、Petal Fresh Pure、CLEAR亦回應指產品吡硫鎓鋅含量符合法規。曼秀雷敦男士的品牌商就指，樣本的香料物質BMHCA在內地和台灣均未有禁用，儘管含量不算高，但仍會著手調整配方。