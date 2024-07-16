消委會測50款髮泥、髮蠟、定型噴霧 逾九成驗出有害物或影響健康 4樣本含「鈴蘭醛」可損生殖系統

不少人出門前都會用不同頭髮造型產品「gel頭」或造型，但選用造型產品亦須小心。消委會發現，市面上50款頭髮造型產品，九成檢出有害物質，當中4個樣本含可引致生殖毒性的香料「鈴蘭醛」(BMHCA)，長期接觸或影響生殖系統；另有一款定型噴霧的「揮發性有機化合物」(VOC)超出法例規定上限，吸入高濃度不止引致眼睛、鼻及喉嚨不適，更可能令人上癮！消委會促請生產商積極改善產品安全，讓消費者安心使用。

消委會測試市面上50款頭髮造型用品，包括14款壓縮氣罐裝噴髮膠(定型噴霧)、9款非壓縮型噴髮膠/造型護理噴霧、10款定型啫喱/泡沫/髮乳類產品、10款髮蠟和7款髮泥。測試檢視樣本當中是否含有害物質，包括香料致敏物質、污染物多環芳香烴、防腐劑、重金屬等。 測試發現，44款樣本含有1至8種香料致敏物，其中3款髮蠟及1髮款泥更驗出歐盟禁用、具有生殖毒性的香料致敏物質「鈴蘭醛」；分別是Ida Faddy的輕爽乳霜髮蠟、SHHH的「OMG 3.5 Texturizing Wax」及「OMG 7.0 Volumzing Clay」和Deuxer的「中度質感造型軟髮蠟3」。 消委會宣傳及社區關係小組主席林凱章指，被歐盟禁用的鈴蘭醛會引致生殖毒性，在動物實驗中，對成年動物性功能及生育能力，以及對下一代發育系統造成影響，另有研究指可能會影響內分泌系統功能。



4個含致生殖毒性的 「鈴蘭醛」樣本

防腐劑濃度超標可損生育能力 除了香料致敏物質外，防腐劑亦可能影響生育能力。「江獸髮蠟Gonzo」驗出的防腐劑「羥基苯甲酸菌」(parabens)濃度，超出內地及歐盟的要求；此防腐劑，長期接觸可能會影響生殖系統。另有3款髮蠟驗出歐盟禁用防腐劑「甲基異噻唑啉酮」(MIT)，包括「Deuxer中度質感造型軟髮蠟3」、SHHH的「OMG 3.5 Texturizing Wax」及「江獸髮蠟Gonzo」；含量由0.0015%至0.0095%，外國研究報告指多達一成人有機會對其產生較嚴重的皮膚過敏反應，因此歐盟《化妝品條例》規定不可用於免沖洗式產品。



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