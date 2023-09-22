消委會疑黑客入侵 私隱署收資料外洩通報

繼數碼港資料遭黑客入侵勒索並被「撕票」後，私隱專員公署確認收到消委會資料外洩事故通報，消息指消委會電腦系統亦遭黑客入侵和勒索，投訴人及訂購《選擇》月刊人士的個人用戶資料懷疑外洩。消委會今日將召開記者會，料會交代事件。
消委會前日在網站表示，該會電腦系統當日早上開始故障，投訴及諮詢熱線、訂閱部等服務一度受影響，其後陸續恢復正常。警方昨接獲消委會報案，現列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」案，據悉被勒索金額高達6位數字。
專家批兩半官方機構「中招」吊詭
電腦安全研究員賴灼東接受本報查詢稱，黑客軟件勒索事故每日皆有發生，相信有關「半官方」機構未有做找第三方滲透性測試、檢視系統安全漏洞，並估計系統未有更新。他批評，本地大機構長年輕視資訊科技部門，「半官方機構冇要求，冇資源搞IT，唔投資IT，(但求)做到嘢、運行到就算，但security(保安)係啲好高級嘅嘢。」
賴灼東又指，兩間有半官方背景的機構先後「中招」令人感到吊詭，令香港蒙羞和損害聲譽，呼籲其他機構「唔好食花生」，須盡早正視問題。
科技創新界立法會議員邱達根就向本報指，傳統上公營機構對數據安全的預算不多，加上網絡安全行業亦缺人才。他又相信，隨AI工具進步盜取數據個案會不斷增加，倡政府補貼培訓本港網絡安全專家。