消委會疑黑客入侵 私隱署收資料外洩通報

繼數碼港資料遭黑客入侵勒索並被「撕票」後，私隱專員公署確認收到消委會資料外洩事故通報，消息指消委會電腦系統亦遭黑客入侵和勒索，投訴人及訂購《選擇》月刊人士的個人用戶資料懷疑外洩。消委會今日將召開記者會，料會交代事件。

消委會前日在網站表示，該會電腦系統當日早上開始故障，投訴及諮詢熱線、訂閱部等服務一度受影響，其後陸續恢復正常。警方昨接獲消委會報案，現列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」案，據悉被勒索金額高達6位數字。