消委會行李箱｜15款喼欠耐用　1款手挽物料或損男性生殖健康　8200元「RIMOWA 」行走未及60公里已斷手柄 (有片)

聖誕新年旅遊旺季將至，消委會檢測市面15款中型硬身行李喼的耐用和化學安全程度，發現全部樣本都有不同程度的耗損或損壞，其中7款樣本經長距離拖行後，出現車輪脫落、喼身破裂、拉桿或拉桿手柄折斷、鬆脫等情況；1款樣本的手挽有部分物料檢出的塑化劑含量超標，或會妨礙兒童正常發育及損害男性生殖系統；另1款樣本拉桿手柄檢出可能對人體致癌的物質。消費者提醒市民，在選購行李喼前宜細心比較其耐用程度及售後保用服務，售價較高的產品壽命並非必然較長。

「Delsey Paris」塑化劑超標或損男性生殖系統 消委會測試的15款中型硬身行李喼樣本，屬於寄艙行李類別，高約24吋至28吋，全部配備可供海關人員以保安鑰匙打開檢查的TSA密碼鎖，外殼均由膠料製造，重量約由2.5千克至6.2千克，售價由730元至8,200元，相差逾10倍。測試主要是模擬行李喼日常使用情況，10個測試項目包括耐跌撞、耐壓、手挽及拉桿的提放、路面行走、樓梯拖行和防水性能等，另檢測手挽與拉桿手柄可接觸部分的物料中的塑化劑和PAHs含量。 結果發現整體評分最高(4.5分)的4款樣本中，有2款售價為2,500元以下，分別為「#1 Muji 行李箱連滑輪固定器75L」(約1,980元)及「#3 ECHOLAC AMOS PC232SA(24″)」(約2,100元)，另外2款4.5分樣本為「#2 Victorinox Spectra 3.0 Exp. Medium Case 611759」(約5,890元)及「#4 LOJEL Cubo Medium」(約2,700)，售價最高的「#9 RIMOWA ESSENTIAL CHECK-IN M」(約8,200元)，整體評分僅獲3.5分，在行走路程未及60公里時，拉桿手柄便斷裂。總評分為3分或以下有6款，當中5款的整體耐用表現不理想，只有1分至2.5分。

化學安全程度方面，消委會檢測15款行李喼樣本的手挽及拉桿手柄可接觸部分的物料的4種塑化劑含量，結果發現1款手挽的部分物料的DEHP含量達4.6%，超出歐盟REACH法規訂立的上限(0.1%)45倍。消委會指，歐美研究結果顯示DEHP會妨礙兒童正常發育，亦可能損害男性生殖系統，而孕婦在懷孕期間若接觸到DEHP，亦有機會影響胎兒發育。該款樣本為「#11 Delsey Paris ST TROPEZ 24" Expandable Spinner」，約售2,550元。 「Hallmark Design Collection」 拉桿手柄檢出致癌物質 此外，消委會發現1款的拉桿手柄檢出多種多環芳香烴(PAHs)，屬於可能對人體致癌的物質，未能符合德國自願性安全標籤計劃(GS Mark)限值要求，長期接觸PAHs，或對健康有長遠的風險。該款樣本為「#15 Hallmark Design Collection 24" PC 4 Wheels Trolley Case HM-877T/24」，約售1,139元。