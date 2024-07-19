消委會道歉 認檢測「歸類落差」惹誤會 農夫山泉改列「飲用天然水」重新評分達5星

內地樽裝水品牌農夫山泉日前向本港消委會發律師信，批評新一期《選擇》月刊的檢測報告評價不客觀，要求道歉和澄清。事隔兩日，消委會表示因歸類有落差而引起誤會，罕有地就調查結果致歉，又把農夫山泉由「天然礦泉水」改列為獨立類別「飲用天然水」，評分調整至5星。有專家形容消委會做法是「補鑊」，並批評過去亦有譁眾取寵情況，盼消委會從事件吸取經驗。有立法會議員就不認為消委會是「跪低」，認為在了解更多資料後作出修正的做法恰當。

消委會日前發布的新一期《選擇》月刊，刊載一篇有關樽裝水口味、礦物和安全的檢測報告，測試的30款樽裝水分成6個分類，其中農夫山泉產品被歸類成「天然礦泉水」，報告指出從農夫山泉的樣本檢出每公升3微克溴酸鹽，達到歐盟上限。農夫山泉翌日向消委會發出律師信，批評其測試結果屬不客觀評價，要求澄清及道歉，並聯同律師到消委會總部交涉。 事隔兩日，消委會罕有地就《選擇》的調查結果致歉，解釋前日與農夫山泉的代表會面後，了解到有關產品既不是「天然礦泉水」亦非「純淨水」，而是應歸類為「飲用天然水」，因此把產品改列為一個獨立類別「飲用天然水」和重新評分，總評由4.5星調整至最高的5星。消委會又指，去年就樣本進行資料搜集時，有29款均清楚標示屬哪一類別的水，由於標示為「飲用天然水」的農夫山泉成分列表上，有4款礦物質含量與「天然礦泉水」相近，遂按樣本產品名稱及標籤資料等，把農夫山泉類為「天然礦泉水」。

消委會的澄清同時指出，農夫山泉樣本口味較一般「天然礦泉水」為淡，與一般「純淨水」比較則較濃，溴酸鹽含量方面亦符合歐盟和內地食品安全生產標準，又重申全部30款測試樣本的化學安全及微生物測試結果理想，沒發現有害物質超出相關準則值。農夫山泉事後表示，已收到消委會的澄清，重申測試結果充分顯示農夫山泉產品全面符合相關標準，可以安全飲用。

專家：食物有微量化學物不可怕 食物安全專家委員會委員、香港食品創科科技中心項目總監方麗影向本報指，消委會現時做法是「補鑊」，認為不論農夫山泉歸入甚麼分類，以歐盟「飲用水」每公升10微克溴酸鹽的準則值計算都合理。方麗影續說，最重要是飲用水安全，驗出的溴酸鹽是消毒過程衍生的化學物，「水溶性唔擔心，一個人最多飲1.5至2公升水，人體有排毒功能，飲海水都可以排出來，海水飲一啖都超(標)過幾百倍啦」，呼籲市民不用擔心。