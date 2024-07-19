消委會道歉 認檢測「歸類落差」惹誤會 農夫山泉改列「飲用天然水」重新評分達5星

內地樽裝水品牌農夫山泉日前向本港消委會發律師信，批評新一期《選擇》月刊的檢測報告評價不客觀，要求道歉和澄清。事隔兩日，消委會表示因歸類有落差而引起誤會，罕有地就調查結果致歉，又把農夫山泉由「天然礦泉水」改列為獨立類別「飲用天然水」，評分調整至5星。有專家形容消委會做法是「補鑊」，並批評過去亦有譁眾取寵情況，盼消委會從事件吸取經驗。有立法會議員就不認為消委會是「跪低」，認為在了解更多資料後作出修正的做法恰當。
消委會日前發布的新一期《選擇》月刊，刊載一篇有關樽裝水口味、礦物和安全的檢測報告，測試的30款樽裝水分成6個分類，其中農夫山泉產品被歸類成「天然礦泉水」，報告指出從農夫山泉的樣本檢出每公升3微克溴酸鹽，達到歐盟上限。農夫山泉翌日向消委會發出律師信，批評其測試結果屬不客觀評價，要求澄清及道歉，並聯同律師到消委會總部交涉。
事隔兩日，消委會罕有地就《選擇》的調查結果致歉，解釋前日與農夫山泉的代表會面後，了解到有關產品既不是「天然礦泉水」亦非「純淨水」，而是應歸類為「飲用天然水」，因此把產品改列為一個獨立類別「飲用天然水」和重新評分，總評由4.5星調整至最高的5星。消委會又指，去年就樣本進行資料搜集時，有29款均清楚標示屬哪一類別的水，由於標示為「飲用天然水」的農夫山泉成分列表上，有4款礦物質含量與「天然礦泉水」相近，遂按樣本產品名稱及標籤資料等，把農夫山泉類為「天然礦泉水」。
消委會的澄清同時指出，農夫山泉樣本口味較一般「天然礦泉水」為淡，與一般「純淨水」比較則較濃，溴酸鹽含量方面亦符合歐盟和內地食品安全生產標準，又重申全部30款測試樣本的化學安全及微生物測試結果理想，沒發現有害物質超出相關準則值。農夫山泉事後表示，已收到消委會的澄清，重申測試結果充分顯示農夫山泉產品全面符合相關標準，可以安全飲用。
專家：食物有微量化學物不可怕
食物安全專家委員會委員、香港食品創科科技中心項目總監方麗影向本報指，消委會現時做法是「補鑊」，認為不論農夫山泉歸入甚麼分類，以歐盟「飲用水」每公升10微克溴酸鹽的準則值計算都合理。方麗影續說，最重要是飲用水安全，驗出的溴酸鹽是消毒過程衍生的化學物，「水溶性唔擔心，一個人最多飲1.5至2公升水，人體有排毒功能，飲海水都可以排出來，海水飲一啖都超(標)過幾百倍啦」，呼籲市民不用擔心。
方麗影又指，食物有微量的化學物並不可怕，「冇消毒過仲可怕，有細菌」，而生產商如要清除水中的溴酸鹽，可以用逆滲透技術，將水中的微元素和細菌隔走，但涉及成本問題，售價亦會增加。她同時批評消委會過去多次譁眾取寵，嚇怕市民，「消委會成日犯錯，想爭取多啲關注……食餅乾、牛油，食乜都唔得」，希望今次能吸取經驗中肯地解讀資料，傳媒亦應中肯報道。
江玉歡：修正錯誤屬負責任做法
立法會議員江玉歡表示，今次消委會的決定相信是向農夫山泉了解更多資料後作出修正，做法恰當，不認為是「跪低」。江玉歡又不擔心事件會影響消委會公信力，認為修正錯誤或不足是負責任做法；惟指出過去一段時間消委會投放不少資源做產品質量報告，對市民投訴產品或服務質素方面卻令人感覺跟進緩慢，希望消委會檢視資源投放比例。另一議員狄志遠則對消委會修改評分表示強烈不滿和譴責事件，擔心聲稱「分類有問題」的事後解釋會動搖公眾信心，呼籲消委會以此為鑑，加強內部管理，確保未來不會再因外部壓力而動搖其公正立場。