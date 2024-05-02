消委會遭黑客入侵洩逾450人資料　私隱署揭未啟用多重認證

消委會去年遭受勒索軟件攻擊致資料外洩。個人資料私隱專員公署今(2日)公布事件調查結果，指一駭客組織取得消委會一個管理員權限帳戶憑證，隨後透過虛擬私有網絡(VPN)進入消委會網絡，並對消委會的服務器及端點裝置進行勒索軟件攻擊；而消委會亦有5項缺失，導致超過450人的個人資料外洩，當中近半屬投訴人。私隱專員認為消委會違反《個人資料(私隱)條例》，敦促遙距登入資訊及通訊系統使用多重身份驗證並設立穩健的網絡保安框架。

私隱專員： 消委會未啟用多重認證

調查指，事發2023年9月23日黑客組織ALPHV獲取並利用消委會一個具管理員權限的帳戶透過虛擬私有網絡進入消委會的網絡，並在同年以勒索軟件攻擊伺服器及端點裝置。事件導致消委會的93個系統遭到惡意加密，11個伺服器及端點裝置被駭客入侵。消委會翌日向公署通報該事件。

調查的網絡安全專家指，該事件涉及的數據少於1.5GB，包括黑客進入消委會後進行的活動(例如網絡掃瞄)。事件中4個載有個人資料的檔案遭受未獲准許的查閱，涉及超過450名人士的個人資料：包括投訴人(289人)、資訊科技服務供應商的員工(26人)、消委會的現職(138人)及已離職員工(24人)。

而受影響的個人資料包括姓名、手提電話號碼、住宅或通訊地址、電郵地址、收入範圍、年齡範圍及/或投訴性質及簡要、姓名、所屬部門名稱、公司電話號碼及/或職銜等。

私隱專員鍾麗玲根據調查所獲得的證據，指導致事故的最大原因是消委會沒有為遠端存取資料啟用多重認證功能，導致駭客能利用取得的帳戶憑證進入消委會的網絡。另外，消委會沒有妥善設定用作偵測及攔截網路安全威脅的網路安全軟體，如未有啟動該網絡安全軟件的警報功能，令該網絡安全軟件未能在檢測到網絡安全威脅後發出警報電郵。消委會回應指，由負責該網絡安全軟件的消委會員工及供應商員工均已離職，消委會未能確定未有啟動警報功能原因。