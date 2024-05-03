消委會遭黑客入侵 洩450人資料 私隱專員：遙距登入未設多重身份驗證

個人資料私隱專員公署公布消委會資料外洩事故調查結果，指消委會沒有為遠端存取資料、啟用多重認證，及妥善設定用作偵測及攔截的網絡安全軟件，令黑客組織取得消委會的管理員權限帳戶進入消委會網絡，再到服務器及端點裝置進行勒索軟件攻擊，致超過450人的個人資料外洩，當中近半屬投訴人。私隱專員認為消委會在事件中存5項缺失，違反《個人資料(私隱)條例》，促設置遙距登入資訊及通訊系統使用多重身份驗證。 調查指，去年9月4日黑客組織ALPHV獲取並利用消委會一個具管理員權限的帳戶，透過虛擬私有網絡進入消委會的網絡，並在同月19日至20日以勒索軟件攻擊伺服器及端點裝置遭，導致消委會的93個系統遭到惡意加密，11個伺服器及端點裝置被黑客入侵；消委會翌日向公署通報事件。

外洩資料涉現職離職員工 事件中4個載有個人資料的檔案遭受未獲准許的查閱，涉及超過450名人士的個人資料，包括289名投訴人、26名資訊科技服務供應商員工、消委會的138名現職及24名已離職員工，外洩資料包括姓名、電話號碼、住宅或通訊地址、電郵、收入及年齡範圍、投訴性質及簡要、職銜等。 私隱專員鍾麗玲指，消委會早在2020年11月疫情期間，容許員工透過VPN連接消委會網絡在家工作，但未有啟用多重認證核實身份。她認為事故最大的原因是沒有為遠端存取資料啟用多重認證功能，導致黑客能利用取得的帳戶憑證進人消委會的網絡。

她續指，消委會沒有妥善設定用作偵測及攔截網路安全威脅的網路安全軟體，如未有啟動該網絡安全軟件的警報功能，軟件將未能在檢測到威脅後發出警報電郵。消委會回應指，由負責該網絡安全軟件的消委會員工及供應商員工均已離職，消委會無法確定未啟動警報功能原因。 另外，外洩的289名投訴人資料，事發前3個月因人為錯誤，儲存在沒有配置網絡安全軟件的測試伺服器，而消委會亦無書面政策禁止或防止員工儲存個人資料於測試伺服器。 消委會：正完善資訊科技政策 公署已要求消委會聘請獨立資訊科技專家檢視保安措施，及確保資訊系統具備有效偵測和保安措施等，並要在兩個月內提交報告證明已落實建議。