消委會遭黑客勒索暫無資料外洩 惟有人「趁機打劫」冒名詐騙

消委會電腦系統上月遭黑客以勒索軟件惡意入侵，導致接近80%電腦系統受損及被要求交付贖金，大批投訴人、員工及《選擇》月刊訂戶個人資料有外洩風險。消委會總幹事黃鳳嫺今日（16日）表示，一直密切監察「暗網」的情況，留意有否個人資料被洩漏，至今未有發現，後續工作包括鑑證等仍然繼續，而系統及公眾服務等亦已回復正常。

消委會在新一期《選擇》月刊中「編者的話」交代事件進展，指暫時未見「暗網」有涉事個人資料外洩，惟留意到有騙徒趁機打劫，冒認消委會職員發出不同版本詐騙電話，呼籲公眾提高警覺。消委會已第一時間通知公眾提高警惕，但仍然難以阻止騙徒繼續四處滋擾公眾。

個人資料放「暗網」 等同永遠留底

消委會形容網絡安全風險亦愈趨複雜，「我們在『明』、黑客在『暗』」，指黑客蓄意入侵個別公司或機構的系統，所造成影響及破壞力絕對較一般竊匪入屋爆竊來得嚴重。若黑客將盜取的個人資料放上「暗網」任人下載，受影響人士無能力刪除，等同永遠「留底」，受影響機構在處理上亦更為艱難。

消委會強調正與專家聯手繼續密切監察「暗網」，萬一發現有被盜取的個人資料外洩，定必即時通知公眾及受影響人士。另外，消委會已汲取教訓，全面檢視系統，投放更多資源改善網絡安全策略，多管齊下加強網絡防禦能力和保障資料安全。