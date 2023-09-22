消委會電腦系統被入侵　私隱署接1宗投訴8宗查詢

消委會電腦系統被黑客入侵，懷疑員工及月刊訂閱者等的個人資料可能外洩。個人資料私隱專員鍾麗玲譴責黑客入侵行動，並表示強烈關注事件，截至今午5時，公署接獲相關的1宗投訴及8宗查詢。鍾麗玲指昨早接獲消委會通報，現正向消委會進行初步查詢，視乎修復系統的進度，提供的資料等，再決定是否啟動調查，而現階段亦很難判斷有否違規情況。上月數碼港亦被黑客入侵，個人資料私隱專員公署交代調查仍是初步階段，會否懲處是言之尚早，而截至今午5時，接獲相關的24宗投訴及52宗查詢。

機構須 採取切實可行措施保障個人資料

鍾麗玲提醒機構必須遵守《個人資料（私隱）條例》，有責任採取所有切實可行的步驟，確保機構持有的個人資料受到保障，不會在不獲授權下被意外查閱或使用，她提醒所有機構應防範於未然，定期進行資料保安風險評估，審視數據保安系統，增強網絡安全意識，並採取保安措施加強安全度，防範系統受惡意攻擊，包括使用防火牆軟件、反惡意軟件、進行滲透測試等，如發現漏洞要即時使用修補程式。

而因應資料的保密性及敏感性，機構應考慮將儲存及傳送中的資料加密，亦建議機構適時刪除不再需要或過期的個人資料。而萬一發生事故，機構需盡快通知署方，讓署方審視損害情況及協助受影響人士，有需要時會啟動調查、發表報告、要求更正違規的地方等。署方因應近期事故，會再加大力度作宣傳教育，令機構提高安全意識。