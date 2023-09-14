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2023-09-14 11:39:04

消委會風筒｜10款總評較高　199元小米媲美3680元Dyson貨　1款負離子水平與沒功能相若 (有片)

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消委會測試的13款風筒樣本。(消委會提供)

消委會測試的13款風筒樣本。(陳奕釗攝)

不少愛靚一族都想有一把理想的風筒塑造漂亮髮型。今期消委會測試市面上13負離子風筒，發現樣本間的吹乾速度最多可相差0.85倍，額定功率1,700W(瓦特)或以上的樣本整體上吹乾速度較快。測試中10款風筒性能表現較理想，獲得4分總評(5分為滿)，當中額定功率1,600W的米家Mi風筒售價199元最平；額定功率有1,700W或以上的風筒，則以Panasonic風筒售價398元較低；另外，1款風筒只量得每立方厘米361個負離子，消委會指其水平與沒有負離子功能的風筒所量得的數值相若。

消委會測試的13款風筒樣本。(消委會提供) 消委會測試的13款風筒樣本發現的結果。(消委會提供)

消委會｜13款風筒測試  2款為「旅行風筒」

今次測試13款風筒樣本，額定功率由1,000W2,300W7款為額定功率1,700W或以上的型號，其餘6款的額定功率則為1,600W或以下，當中2款為設有雙電壓選擇的「旅行風筒」，各樣本售價約由1993,680。測試項目包括吹乾速度、吹髮溫度、加熱均勻性、負離子濃度及安全測試等。多款售價100多元至3,000多元的樣本均獲得4分總評，反映產品質素與價格未必成正比。

在13款風筒樣本中，有10款性能表現較理想，獲得4分總評，包括：億世家ecHome HD1700、Panasonic EH-NE66、飛利浦Philips BHD538、Valera Nano4Ever EQ、BaByliss Rose Blush 2200、ghd helios、米家Mi H300、Dyson Supersonic HD08、iLIVI V8以及VS Sassoon VSP-1200PIH。其中小米的「米家Mi H300」型號風筒，售價僅為199，與售價3,680元的Dyson Supersonic HD08型號風筒，評分同樣是4星。

頭髮護理健康、防脫髮方法（am730製圖） 頭髮護理健康、防脫髮方法（am730製圖） 頭髮護理健康、防脫髮方法（am730製圖） 頭髮護理健康、防脫髮方法（am730製圖） 頭髮護理健康、防脫髮方法（am730製圖）

消委會｜負離子濃度相差過百倍   一款負離子濃度最低

13款測試樣本全部樣本均聲稱可以產生負離子，惟各樣本並無負離子開關功能，即是理論上每次操作時都應該會釋出負離子。惟消委會結果顯示，13款樣本量得的負離子濃度由每立方厘米361個至8,990萬個負離子不 ，以 ghd」(#6)的濃度最高(每立方厘米9,000萬個)；樣本「飛利浦 BHD538」(#3)、「Valera Nano4Ever EQ」(#4)、小米「米家MiH300」(#8)及「VS Sassoo VSP-1200PIH」(#12)亦量得每立方厘米超過4,500萬個。

然而「amika」(#13)量得的負離子濃度則最低。消委指其水平與沒有負離子功能的風筒所量得的數值相若，又補充指若撇除此樣本，量得最低濃度的1款只有每立方厘米83萬多個負離子，與濃度最高的樣本相差逾106倍，頗為懸殊。

消委會建議消費者應按需要購買合適功率及設計的產品，避免長時間高溫吹髮，免傷頭髮同時慳電節能。

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