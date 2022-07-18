消委會食油測試｜50款食油九成檢出有害污染物 近六成含基因致癌物

煮食中食油幾乎必不可少，但消委會發現市面50款食油中，近九成半(47款)檢出1種或以上有害污染物，四成(20款)3種或以上有害污染物。近六成(29款)含基因致癌物環氧丙醇及縮水甘油脂肪酸脂，當中「SuperFoodLab」和「御品皇」檢出量超出歐盟標準。「Gallo」一種塑化劑檢出量超過食安中心行動水平。

縮水甘油脂肪酸脂是油脂在超過攝氏200度脫臭加工過程中形成，會在胃腸道內被水解並釋放環氧丙醇，而環氧丙醇屬基因致癌物，歐盟就相關植物油和脂肪產品訂定每公斤最高含量1,000微克縮水甘油脂肪酸脂，而「SuperFoodLab」純正椰子油每公斤含有1,100微克和「御品皇」純正花生油每公斤2,000微克的檢出量，分別超過歐盟標準一成及1倍。 30款樣本檢出氯丙二醇脂肪酸脂 長期攝入過量會損害腎臟 測試又發現有六成(30款)樣本檢出氯丙二醇脂肪酸脂，檢出量介乎每公斤130至1,900微克，動物實驗長期每日攝入過量會損害腎臟、中樞神經及影響雄性生殖系統。全部檢出量未過歐盟標準，正常進食也不構成健康風險。另外，「御萬家」百分百純正粟米油及百分百純正花生油檢出致癌物苯並【a】芘，雖符合香港行動水平及將實施的修訂規例，但當中「御萬家」百分百純正粟米油檢出每公斤2.1微克苯並【a】芘輕微超出歐盟標準(每公斤含2微克)。

「Palermo」、「Prolife Organic」及「CanBest」檢出氯丙二醇 初榨橄欖油及冷壓油理論上生產過程不會使用高溫和其他化學物，歐盟法例指出初榨橄欖油不含縮水甘油脂肪酸脂、氯丙二醇脂肪酸脂及其他脂肪酸脂，不過，今次測試中的14款初榨橄欖油中，只有「Palermo」檢出每公斤690微克氯丙二醇及每公斤570微克環氧丙醇；「Prolife Organic」及「CanBest」茶籽油檢出環氧丙醇分別每公斤560及670微克，雖正常食用不構成健康風險，但產品可能經高溫處理，或受非冷壓油污染，當中可能涉違《商品說明條例》，資料轉交海關跟進。 塑化劑測試中，有七成樣本(35款)檢出塑化劑，只有「Gallo」檢出的1種塑化劑達每公斤11毫克，超出食安中心行動水平和歐盟上限(相關塑化劑含量每公斤不多於9毫克)。消委會指，塑化劑長期進食或影響動物生殖系統發育，歐洲食物安全局訂定，每日可耐受攝入量為每日每公斤體重0.05毫克，以1個60公斤體重人士為例，長期每日食用Gallo超過0.9公斤才超出限量，因此一般食用不構成健康影響。