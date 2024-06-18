本地公營牙科服務嚴重不足，不少市民選擇光顧私營牙醫市場，而今年首5個月消委會已接獲51宗牙科服務投訴。消委會表示，有客人接受箍牙療程後，商戶以本地診所無空檔磨牙為由，將病人轉介至深圳診所處理，其後又出現牙套不能緊貼牙齒問題，客人要求退款遭拒，經消委會介入才獲退款；另有客人治療效果欠佳。 消委會今年首5月合共接獲51宗關於牙科服務的投訴，較去年同期少9宗；由2021年起至今，接獲的投訴中最多為箍牙及矯牙，佔23%。王先生今年3月到A商戶購買價值約23,000元的箍牙療程，並選擇在與商戶合作的香港牙醫診所先磨牙。4月份，王先生獲告知當時沒有本地診所提供磨牙服務，他本要求退款，但經遊說後接受到深圳磨牙。後來王先生使用第8套牙套時發現不能緊貼牙齒，要求退款遭拒。其後商戶再為王先生提供新箍牙方案，惟他認為效果不如預期並要求退款，但商戶拒絕。經消委會介入及調停後，王先生終與商戶和解，並獲退款8,000元，商戶應允終止療程。

消委會首5月接51宗牙科服務投訴 種牙疑牙樁打歪 買逾2萬箍牙療程遭遊說深圳磨牙

歷32次治療未能根治牙痛 疑牙樁打歪 另一宗個案則涉及種牙時牙樁打歪的投訴。馮女士到B牙醫診所花費共3.8萬元種牙及杜牙根。約兩年後牙痛及發炎，故再到該診所治療。惟牙醫跟進及治療多達32次後，仍未能根治，馮女士遂到另一診所檢查。該牙醫表示牙樁的形狀可明顯從牙肉邊沿看得到，認為B牙醫診所的醫生打歪了牙樁，未能正確固定於牙骨，造成痛楚及發炎情況。馮女士質疑牙醫的專業水平，於是向牙醫管理委員會投訴，並尋求消委會協助退款。

經消委會介入及調停後，B牙醫診所表示扣除成本後可退回約1萬元。馮女士不接受方案，並指需額外付費處理牙齒問題。最終商戶願意退回1.5萬元。 假牙尺寸錯誤 多次修正仍不合 九十多歲的洪先生到C牙科中心造假牙，7,000元的療程包括先製作牙模以及臨時上、下顎假牙。中心亦要求他另外預付7,000元作為正式假牙的費用。洪先生試牙模時發現上顎假牙過大，嘴唇未能合上，並即時向醫生反映，惟及後收到臨時假牙時，上顎假牙的尺寸依然過大。經過中心多次打磨調整仍不穩固，須以膠水固定位置，亦令他的上顎紅腫及疼痛。因馮先生需要輪椅代步，每次來回中心治療都頗為吃力，且對該牙醫失去信心，於是尋求消委會協助，要求中心退款。C牙科中心解釋指，投訴人於造假牙前的一個月脫了10隻牙齒，牙床一般需要經過3至6個月的收縮期才能夠穩定，未穩定期間戴臨時假牙感到寬鬆是正常，建議對方可待牙床堅實後再配製正式假牙。中心最初只願意退回3,500元，經消委會調停後最終同意退回7,000元。