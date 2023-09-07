消委會點名譴責銅鑼灣4藥店　涉不良銷售手法

消委會公開點名4間藥店，涉及惡劣銷售行徑，嚴重損害消費者權益。4間藥店分別為位於銅鑼灣駱克道522號地舖的「藥城」、位於銅鑼灣駱克道521號地舖的「521生活百貨」、位於銅鑼灣東角道22至24號怡東商場地下20號連1樓「安康大藥坊」(前身為「環球大藥坊」)。在2021年至本年8月，合共接獲96宗涉及4店的投訴，80宗涉不良銷售手法；今年首8月已錄得49宗投訴，總涉款586,001元。
大部分投訴涉「斤變両」、「両變錢」
消委會在2021年至今年8月共32個月間，共接獲96宗關於以上4間主要售賣中藥材及乾貨海味藥店的投訴，80宗涉及不良銷售手法，佔期內同類型投訴總和的31%。開關後，涉上述4間藥店的投訴數字明顯增加，今年首8個月己錄得49宗投訴，涉及售賣中藥材及蔘茸海味，總額達586,001元。大部分投訴涉及俗稱「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法，令最終實收金額較顧客理解的貴10倍。消委會指，這些中藥材和蔘茸海味的價錢牌通常標示非常顯眼的售價，但下方卻以細小而不顯眼顏色的字體標示重量單位，如每両或每錢，而內地慣常以斤作單位，故內地旅客更易「中招」。
藥店被點名後改名繼續經營
消委會在決定點名譴責前，曾約見4間藥店的負責人，其中聲稱為「藥城」及「521生活百貨」處理會計的代表否認有不良銷售行為，但承諾會向管理層傳達消委會角色。「環球大藥坊」的負責人拒絕會面，但答應會改善營商手法。雖然經消委會介入後，藥店願意退還部分或全部款項，但之後仍不斷接獲上述4間藥店的投訴，顯示他們沒有遵守承諾改變營商手法。被點名的「藥城」前身名為「宗宏堂大藥坊有限公司」，該店曾於2015年被消委會點名，經翻查公司註冊處資料，「藥城」其中一名股東就是「宗宏堂大藥坊有限公司」。
消費者應向註冊中醫配藥
消委會提醒消費者，切勿輕信非註冊中醫人士的「忠告」而購買非必要藥材，如有需要應向註冊中醫求診及配藥。此外，購買藥材是須先向店員問清價格，包括計算單位、方法發總額。再者，付款前勿讓店員將藥材或蔘茸海味磨粉或切片，以免被店員強迫交易。消委會提醒，如市民發現懷疑受騙，可致電消委會熱線29292222，或海關熱線25456185。