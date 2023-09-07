熱門搜尋:
太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 天氣 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 施政報告2024 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
本地
2023-09-07 11:00:00

消委會點名譴責銅鑼灣4藥店　涉不良銷售手法

分享：
消委會｜點名譴責銅鑼灣4藥店　涉不良銷售手法

消委會｜點名譴責銅鑼灣4藥店，涉不良銷售手法。(《am730》記者攝)

消委會公開點名4間藥店，涉及惡劣銷售行徑，嚴重損害消費者權益。4間藥店分別為位於銅鑼灣駱克道522號地舖的「藥城」、位於銅鑼灣駱克道521號地舖的「521生活百貨」、位於銅鑼灣東角道22至24號怡東商場地下20號連1樓「安康大藥坊」(前身為「環球大藥坊」)。在2021年至本年8月，合共接獲96宗涉及4店的投訴，80宗涉不良銷售手法；今年首8月已錄得49宗投訴，總涉款586,001元。

大部分投訴涉「斤變両」、「両變錢」

消委會在2021年至今年8月共32個月間，共接獲96宗關於以上4間主要售賣中藥材及乾貨海味藥店的投訴，80宗涉及不良銷售手法，佔期內同類型投訴總和的31%。開關後，涉上述4間藥店的投訴數字明顯增加，今年首8個月己錄得49宗投訴，涉及售賣中藥材及蔘茸海味，總額達586,001元。大部分投訴涉及俗稱「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法，令最終實收金額較顧客理解的貴10倍。消委會指，這些中藥材和蔘茸海味的價錢牌通常標示非常顯眼的售價，但下方卻以細小而不顯眼顏色的字體標示重量單位，如每両或每錢，而內地慣常以斤作單位，故內地旅客更易「中招」。

消委會點名譴責銅鑼灣4藥店，涉不良銷售手法。(消委會提供) 消委會點名譴責銅鑼灣4藥店，涉不良銷售手法。(消委會提供) 消委會點名譴責銅鑼灣4藥店，涉不良銷售手法。(消委會提供) 消委會點名譴責銅鑼灣4藥店，涉不良銷售手法。(消委會提供)

藥店被點名後改名繼續經營

消委會在決定點名譴責前，曾約見4間藥店的負責人，其中聲稱為「藥城」及「521生活百貨」處理會計的代表否認有不良銷售行為，但承諾會向管理層傳達消委會角色。「環球大藥坊」的負責人拒絕會面，但答應會改善營商手法。雖然經消委會介入後，藥店願意退還部分或全部款項，但之後仍不斷接獲上述4間藥店的投訴，顯示他們沒有遵守承諾改變營商手法。被點名的「藥城」前身名為「宗宏堂大藥坊有限公司」，該店曾於2015年被消委會點名，經翻查公司註冊處資料，「藥城」其中一名股東就是「宗宏堂大藥坊有限公司」。

消委會｜點名譴責銅鑼灣4藥店　涉不良銷售手法

消委會｜點名譴責銅鑼灣4藥店，涉不良銷售手法。(《am730》記者攝)

消費者應向註冊中醫配藥

消委會提醒消費者，切勿輕信非註冊中醫人士的「忠告」而購買非必要藥材，如有需要應向註冊中醫求診及配藥。此外，購買藥材是須先向店員問清價格，包括計算單位、方法發總額。再者，付款前勿讓店員將藥材或蔘茸海味磨粉或切片，以免被店員強迫交易。消委會提醒，如市民發現懷疑受騙，可致電消委會熱線29292222，或海關熱線25456185。

消委會點名譴責銅鑼灣4藥店　涉不良銷售手法 消委會點名譴責銅鑼灣4藥店　涉不良銷售手法 消委會點名譴責銅鑼灣4藥店　涉不良銷售手法 消委會點名譴責銅鑼灣4藥店　涉不良銷售手法 消委會點名譴責銅鑼灣4藥店　涉不良銷售手法
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受