消委會點名譴責銅鑼灣4藥店　涉不良銷售手法

消委會公開點名4間藥店，涉及惡劣銷售行徑，嚴重損害消費者權益。4間藥店分別為位於銅鑼灣駱克道522號地舖的「藥城」、位於銅鑼灣駱克道521號地舖的「521生活百貨」、位於銅鑼灣東角道22至24號怡東商場地下20號連1樓「安康大藥坊」(前身為「環球大藥坊」)。在2021年至本年8月，合共接獲96宗涉及4店的投訴，80宗涉不良銷售手法；今年首8月已錄得49宗投訴，總涉款586,001元。

大部分投訴涉「斤變両」、「両變錢」

消委會在2021年至今年8月共32個月間，共接獲96宗關於以上4間主要售賣中藥材及乾貨海味藥店的投訴，80宗涉及不良銷售手法，佔期內同類型投訴總和的31%。開關後，涉上述4間藥店的投訴數字明顯增加，今年首8個月己錄得49宗投訴，涉及售賣中藥材及蔘茸海味，總額達586,001元。大部分投訴涉及俗稱「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法，令最終實收金額較顧客理解的貴10倍。消委會指，這些中藥材和蔘茸海味的價錢牌通常標示非常顯眼的售價，但下方卻以細小而不顯眼顏色的字體標示重量單位，如每両或每錢，而內地慣常以斤作單位，故內地旅客更易「中招」。