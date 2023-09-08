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2023-09-08 04:31:59
日報

消委會點名譴責銅鑼灣4黑藥店 「斤變両」手法劏客 改頭換面續經營

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無良藥店以蠱惑手法欺騙顧客購買藥材時有發生。消委會公開點名4間位於銅鑼灣的藥店，譴責其不良經營手法，包括以「斤變両」、「両變錢」逼使顧客高價買藥材，有被點名譴責的藥店已改名繼續經營。消委會指，今年首8個月涉4店的投訴共49宗，涉款586,001元。

4間位於銅鑼灣的藥房分別是「藥城」、「521生活百貨」、「環球大藥坊」及「安康大藥坊」。昨日所見，安康大藥坊拉閘暫停營業；藥城店員則三緘其口，指不清楚有店員以不良手法營商。「521生活百貨」則只有一名店員在店內執貨，未有回應提問。消委會商營手法研究及消費者投訴審查小組副主席彭楚夫表示，消委會在2021年至本年8月期間，共接獲96宗涉以上4間售賣中藥材及乾貨海味藥店的投訴，80宗涉不良銷售手法，佔期內同類型投訴總和的31%。通關後，涉上述4間藥店的投訴數字明顯增加，今年首8個月已錄得49宗，總額達586,001元。

藥店 521生活百貨

521生活百貨

藥店 藥城

藥城

藥店 安康大藥坊

安康大藥坊

投訴者多為內地旅客

彭楚夫續指，大部分投訴涉及俗稱「斤變両」、「両變錢」手法，令顧客「埋單」時的金額較原本理解的貴10至16倍。藥材上價錢牌的金額顯眼，但下方卻以細小且不顯眼顏色字體標示重量單位，如每両或每錢，由於內地慣常以斤作單位，故內地客更易「中招」。當顧客欲購買時，店員會迅速將貨品切碎或切片，顧客付款時才知悉「高價」，藥店則以貨品已切碎為由，逼使顧客購買。上述49宗投訴中，內地旅客佔37宗，其中金額最高的投訴涉及109,600元。消委會總幹事黃鳳嫺表示，不良營商者以往會利用罐子反光，使顧客未能看清藥材計算單位，現時則會同時介紹幾款藥材，但其中一樣會特別貴，且是以「錢」作計量單位，以蒙騙顧客高價購物。

涉不良經營藥店疑同一老闆

此外，有涉呃客藥店改名後繼續經營。其中，今次被點名的「藥城」，其舖位前身為名叫「宗宏堂大藥坊有限公司」的藥店。該藥店於2015年同樣被消委會點名譴責以不良手法經營，而「藥城」的其中一名股東正是「宗宏堂大藥坊有限公司」。另一間被點名的「環球大藥坊」雖已結業，現為「安康大藥坊」，惟根據商業登記紀錄，「環球大藥坊」及「安康大藥坊」同樣由「新兆財有限公司」營運。反映藥店改名是業內慣常伎倆，改頭換面繼續經營。

彭楚夫指，冀藉今次點名收「敲山震虎」之效，警醒其他不良營銷手法經營的藥店。他亦提醒消費者，如要購買藥材應向註冊中醫求診及配藥；購買藥材須先向店員問清價格，包括計算單位、方法等。再者，付款前勿讓店員將藥材或參茸海味磨粉或切片，以免被強迫交易。內地旅客可向當地消委會投訴，再轉介至本港消委會跟進。

大律師陸偉雄向本報表示，對於藥店改名問題，法律上確實沒有規定不准改名，最多只能監察改名目的為何。他坦言，要指證公司背後的操縱者或管理者有難度，因難以證明其知情且有參與其中。陸又指，目前消委會沒有執法權力，故點名作用不大，認為長遠而言可如私隱專員公署般，授權消委會處理不良營銷手法。

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