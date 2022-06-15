消委會｜一手樓交樓質素參差　業主未入伙地板已變霉發黑

消委會報告指，接獲投訴指部分新樓的交樓質素參差，發展商亦未能適時跟進。有業主收樓時，已發現地板變霉發黑，管理公司與發展商推卸責任，被迫入住酒店等待問題解決。

消委會表示接獲不少投訴，指新樓交樓質素參差，而且執修質素和跟進時間更為人詬病，影響業主入伙進度，而且入伙後亦需要繼續處理，對業主造成困擾。消委會指，一手住宅物業動輒幾百萬至過千萬元，消費者要求新樓質素達至合理水平是合情合理，所以發展商除要確保交樓質素，同時亦要好好處理售後執修工作，與業主詳細溝通，讓雙方清楚瞭解和同意解決方法。

須另入住酒店等執修

消委會表示，其中一宗個案的業主，在新樓未入住時，已發現地板變霉發黑。投訴人委托公證行驗收時，報告指單位內有11處地方狀況未如理想，當中包括多處發現空心磚，單位地板更大面積發霉變黑，質素令人難以接受。業主不滿售價過千萬元的物業，未曾入住地板已發霉變黑，要求發展商徹底更換全屋地板並加強防潮處理。業主在提交執修清單，並先後與管理公司和發展商聯絡，但管理公司及發展商互相推搪責任，未能提出具體維修安排，令其無奈要暫住酒店2個月，並需要向消委會求助。經消委會去信發展商跟進後，對方才主動聯絡投訴人，並安排全面更換室內地板，又承諾逐一跟進其他執修項目。

另外一宗個案，業主委托驗樓師驗樓後，向發展商提交執修清單，儘管對方數月來有派員跟進，唯獨客廳玻璃花痕一直未有具體處理。約大半年後，發展商職員表示，經評估後可以對部分玻璃進行打磨，惟另有部分則不能以打磨補救，並聲稱若無法修補，會替投訴人向執修承辦商提出更換玻璃。然而數天後職員再次上門進行檢查及評估，卻指玻璃花痕只屬外觀問題，不會安排更換。然而業主認為客廳玻璃花痕是一大瑕疵，發展商即使不能透過打磨解決，亦有責任尋求其他解決方法，惟歷時近8個月，發展商才說不構成結構安全而拒絕更換。投訴人有感購買一手樓缺乏保障，決定向消委會投訴。消委會跟進期間，獲告知發展商已安排進一步視察及洽商，約一個月後發展商已跟進玻璃問題。

附送冷氣機不足一年就故障

還有個案，投訴人發現飯廳及兩間客房的冷氣均未能製冷。因執修期已過，投訴人自行聯絡冷氣機生產商安排維修檢查，卻發現應是冷氣室外壓縮機故障。投訴人不滿意隨新樓附送之冷氣機運作不足一年便發生問題，遂向管業處及發展商反映。管業處檢查後確認，是散熱器喉管破裂導致流失雪種，惟發展商回覆投訴人時表示，因無法證實散熱器喉管破裂屬於施工問題所致，加上執修期已過，未能安排換機。投訴人認為冷氣機只使用了一個季度便出現損耗，懷疑是安裝過程出現問題，遂向消委會求助，要求發展商重新審視個案。經消委會調停後，發展商書面回覆指，為維持友好客戶關係及釋出善意，願意作一次特別處理，負責是次維修冷氣機的費用，但強調當投訴人 提出冷氣機問題時，已超逾保修期接近兩年，相關維修保養一般應由業主自行負責。

消委會提醒業主，現時《一手住宅物業銷售條例》規定，售樓說明書須載述發展項目中裝置、裝修物料和設備的資料，業主收樓時須逐一檢查是否與售樓說明書載述相符。此外，買賣合約亦列明，凡住宅物業或買賣合約所列出的裝置、裝修物料或設備有欠妥之處，而該欠妥之處並非由買家行為或疏忽造成，買家可在買賣成交日期後6個月內向賣方發出書面通知。而賣方接獲通知後，須於合理地時間及切實可行的範圍內盡快跟進，盡快自費作出補救。

消委會提醒：保留售樓書

消委會提醒消費者，置業前應審慎考慮，仔細閱讀相關條款，還要妥善保留售樓說明書、清晰填寫驗樓清單。若消費者選擇自行驗樓，應清晰及簡潔地列出執修要求，並拍照為憑，務必在訂明限期內以書面方式提交執修要求。還應該保留執修過程中的溝通紀錄。