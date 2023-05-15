消委會｜七成半滑板車不符安全標準 部分測試後出現裂痕

自2020年東京奧運將滑板運動納入正式比賽項目後，本港掀起一股「踩板熱」，並在年輕社群日趨普及。然而，消委會檢視了市面16款滑板樣本，當中有多達11款標籤資訊不足，沒有在包裝上標示最大承重量。測試更發現，7成半(12款)樣本未能符合歐洲安全標準，包括5款樣本結構不安全。當中，10款樣本未能通過模擬跳躍著地的跌落測試，有5款板身更於測試後出現破裂，或會導致使用者失去平衡而受傷。消委會提醒，消費者玩滑板要配戴適當的保護裝備，以免樂極生悲。

滑板按最大承重量分為AB兩等級，根據歐洲滑板安全標準EN13613，A級可承重20公斤以上至100公斤；B級為20公斤以上至50公斤。消委會按兩個級別標準，測試市面上16款滑板樣本，包括6款經實驗室評估為A級的樣本，售價由368港元至2,580港元不等；10款評估為B級的樣本，售價由80港元至550港元。測試就樣本的安全結構、滑板的速度、耐力、跌落和碰撞等機械及物理性能作出檢測，結果發現僅有4款樣本符合安全標準，其中3款為承重力較高的A級樣本，總評達4.5至5分。

至於承重力較低的B級樣本，則只有1款通過安全測試，並獲5分總評。測試發現，5款樣本不符合標準中的結構要求，具潛在安全風險。當中1款A級樣本的板身兩端呈尖角狀，圓角半徑較標準所要求的10毫米短，會增加在使用時構成受傷的風險；另外4款不合格的B級樣本，其中2款樣本固定輪子的螺絲超出板身，凸出的部位或會令使用者受傷；有3款樣本的板身表面過度平滑，使用者容易滑倒。跌落測試則按滑板承重等級，模擬運動員在滑板上跳動時可對滑板造成的撞擊及壓力，結果有10款樣本不合格，其中5款B級樣本的木板板身未能承受測試工具的重量而破裂，而A級樣本的板身雖沒有破裂，但其中2款軸承部件出現破裂、彎曲，甚至斷開，B級樣本亦有3款出現同樣情況，顯示用作操控及穩定滑板的輪軸支撐強度不足，影響可控性，容易引致使用者失去平衡而產生意外。

11款樣本沒有於包裝上清楚標示最大承重量

消委會發現，有11款樣本沒有於包裝上清楚標示最大承重量，令消費者無法依據自身重量挑選合適承重級別的滑板，增加安全風險，體重逾50公斤人士應選擇A級滑板。在幼童學習滑板運動方面，B級樣本有3款滑板同時標示為適合3歲以上兒童使用，樣本在合理濫用測試後沒有小部件脫落或產生尖角，通過相關要求，但在包裝標示上卻全部未能符合標準，欠缺相關安全指引。由於滑板屬於可騎乘玩具，應列出相關的警告字句如「注意：應戴上安全保護裝備，不應在馬路上使用」，並應提醒需在家長陪同和在安全地方使用，該3款玩具滑板明顯標示不足。

消費者應留意，歐盟標準下玩具滑板的最大承重量為20公斤，一般設計讓4歲或以下、體重少於20公斤的較年幼兒童僅供玩樂，而非花式動作。惟家長亦要留意美國兒科學會不建議幼兒進行滑板運動，原因是5歲以下幼童對大小肌肉控制仍在發展階段，反射神經也在發展中，玩耍滑板可能會增加意外風險。同時，美國有報告顯示，每年均有數千至逾萬宗意外與不安全使用滑板有關，例如在馬路上高速滑行或進行花式動作時發生碰撞或失控，故消委會建議玩家配戴防護裝備，玩耍時亦要量力而為。