消委會｜三成兒童泡膠地墊甩件易誤吞　6款甲酰胺含量超標

不少家長都會購買色彩繽紛的兒童泡膠地墊，讓幼童爬行及玩耍，不用擔心兒童跌倒受傷，惟消委會測試了20款兒童泡膠地墊，發現三成(6款)樣本的泡膠物料，經扭力及拉力測試後破損而有組件脫落，形成細小部件，不符合歐洲標準，增加幼童因誤吞造成窒息的風險。另外，測試中七成半的樣本都檢出生殖毒性物質甲酰胺，當中6款樣本的檢出量超過相關歐盟指令的上限，含量最高1款樣本超標9倍。消委會呼籲家長選購時留神，並將樣本測試結果交予海關跟進。

今次消委會測試的20款泡膠地墊樣本分別在文具店、家居用品店、嬰兒用品店、玩具零售店、百貨公司及網上平台購買，包括 11 款拼接地墊、6款卷裝地墊，和3款可摺合地墊，售價約由12元至1,199元不等。消委會參考歐洲玩具安全標準EN71-1，模擬樣本經合理可預見濫用的扭力及拉力測試後，發現有6款樣本，包括屬拼接地墊的「Daiso」(#7)、「CutezoneC&Z」(#8)、「Topvalu」(#9)、「欣佳宏」(#10)、「JapanHome」(#11)，及屬卷裝地墊的「L!LFANT」(#16)的泡膠物料經扭力及拉力測試後有破損，產生細小部件，兒童使用時有機會吞下，構成窒息的危險，不符合歐洲標準，當中的「Topvalu」(#9)及「欣佳宏」(#10)因所用物料在較低的拉力下已破損並產生小部件。

JapanHome樣本甲酰胺 超標9倍

另外，消委會檢測各款地墊樣本的甲酰胺含量，甲酰胺被歐洲化學品管理局歸類為生殖毒性物質，可通過呼吸道和皮膚進入人體，構成兒童健康風險，6款樣本包括「富利時」(#6)、「Daiso」(#7)、「CutezoneC&Z」(#8)、「Topvalu」(#9)、「JapanHome」(#11)及「BabyCare」(#17)所檢出的甲酰胺含量由290mg/kg至2,000mg/kg不等，超過相關歐盟指令的上限(200mg/kg)，其中「JapanHome」(#11)的9款顏色泡膠物料因含1,400mg/kg至最高2,000mg/kg甲酰胺，最高超出上限9倍，只得1點評分。

3款 樣本檢出污染物多環芳香烴

此外，消委會亦檢測各樣本的15種多環芳香烴(PAHs)含量，多環芳香烴會對人體呼吸道和皮膚有不良影響，當中不少已被認定為或是潛在的致癌物質。結果顯示，「3M」（#5）的物料檢出萘，含量為0.2mg/kg，而「Dwinguler」（#12）在樣本的表層及泡膠分別檢出萘，含量分別是0.64mg/kg及0.27mg/kg，均低於德國所訂萘的限量1mg/kg。「Ikea」（#19）則檢出蒽及熒蒽，其總和均低於德國相關的限量1mg/kg。