消委會｜上門復康照顧服務收費差異大　節日更需「雙計」

本港人口老化，上門復康治療與護理照顧需求日益殷切，消費者委員會調查了15間提供相關服務的機構，收集治療師、護士、保健員等的收費與服務詳情，發現基本收費差異頗大，言語治療師的收費最多相差達1.8倍（每節50 分鐘計），物理治療與職業治療師的每小時收費相差亦逾1倍。此外，不少機構設有額外收費，例如特快服務、前往偏遠地區、於惡劣天氣或假期服務等。 消委會在今年9月至10月，調查15間有提供上門復康治療及照顧服務的非政府資助服務機構。調查的絕大部分機構均提供按時數逐次收費的服務，當中收費差異頗大。以物理治療師及職業治療師為例，每小時服務費由900元(基督教香港崇真妥安心家居照顧服務)至2,000元(環宇護理)不等，相差逾1倍。有9間提供上門言語治療師服務，當中5間的每小時收費由900元至2,000元；另外4間則以每節50分鐘計算，每節收費由500元至1,400元，兩者最高相差達1.8倍。 至於家居看護或照顧服務，一般而言時數愈長，每小時平均收費會較低。以僱用註冊護士為例，收費由每小時830元(家居復康)至1,500元(青健坊又一村)不等，若服務增加至4小時，收費介乎1,320元(靈實全護通)至6,000元(青健坊又一村)。

除了逐次收費外，「家怡康」、「長者安居服務協會一線通管家易服務」和「照顧易」提供多次上門的套餐服務，其中「照顧易」的家居照顧服務20小時套票收費介乎3,040元至3,800元，平均每小時152元至190元。另外2間提供物理治療或職業治療師上門服務的機構，其上門復康套餐計劃收費則由3,840元至14,000元不等，但須留意所包括的服務內容與節數有不同。雖然套餐服務的平均每小時收費相對較低，惟設有使用期限，由最長4個月至最短30日不等。 特快或深宵服務或加收費用 除基本收費外，調查中的大部分機構會徵收特別費用。若消費者急需特快服務，其中7間表示不會額外收費。另有7間則需按預約時間或服務員的種類收取附加費，以其中3間為例，若在12小時內成功配對物理治療師或預約即日服務，會收取300元至500元附加費；「長者安居服務協會一線通管家易服務」若需預約即日或翌日的保健員、起居照顧員或在家看顧服務，需每天額外繳付75元；「老友宅醫」如需連續5天聘用註冊護士，相關安排在服務開始前24小時內協定，首天服務費需以雙倍計算。 節日更需「雙計」 若要求在非辦公時間提供服務，10間機構需額外收取費用，其中「基督教香港崇真妥安心家居照顧服務」的治療師費用會以雙倍計算，保健員則需每小時按250元計算；「靈實全護通」和「和悅會」則表示會按日間服務費加收20%或每小時加收20%費用；另外3間則表明若在晚間或凌晨時段工作，需額外收取100元至200元附加費，或實報實銷的士費。此外，若消費者要求於元旦、農曆新年假期、聖誕節、冬至等特別日子服務，有11間機構表示會收取雙倍服務費，有2間更不會在這些日子提供服務。



偏遠地區或惡劣天氣須額外收費 居住在偏遠地區的消費者要留意是否需要繳付附加費。有7間機構會向港鐵沿線不可直達地區或離島的消費者，每次加收20元至200元；「仁濟樂在家」則視乎地區，離島、東涌、西貢及鄉郊地區每次服務額外徵收1.5小時服務費；港島、將軍澳及馬鞍山則每次加1小時服務費。另有4間沒有列明實際金額，表示要視乎地點與交通情況，由雙方自行協定。此外，若在原定預約時間或服務期間出現惡劣天氣，只有「仁濟樂在家」表示不會加收費用，「青健坊(又一村)」和「照顧易」表示會暫停服務，9間會收取1.5至雙倍服務費，並會視乎實際情況，額外收取100元至全額的士費。 上門復康及照顧服務的種類、基本收費及附加費的計算方法五花八門，消委會呼籲機構主動為消費者提供清晰及詳細的報價單，清楚列出各項服務及收費詳情。此可方便消費者作比較，然後按自身或家人的需要，選擇最合適的護理或復康服務，紓緩患者和照顧者的壓力，及為最終開支作好預算。 消委會貼士 根據實際需要確定所需的護理或復康服務類型，並諮詢專業醫護人員意見，因應病人健康狀況提供相應指導

有部分中介公司所轉介的治療師或護理人員並非其僱員，消費者可嘗試事先直接與對方溝通，以了解其資歷、曾接受的訓練、相關工作經驗等，亦可透過如輔助醫療業管理局、香港護士管理局等相關機構的網頁，查閱有關治療師及相關人員的註冊情況

向護理人員清楚交代受護理者的狀況，例如身體情況及活動能力，以及家人的參與程度及支援，並擬定需接受的護理項目清單，讓護理人員衡量是否可以勝任

說明需要服務的時間，查明收費方法及服務條款細則，如有特別要求應盡早提出，並向有關公司／機構索取詳細的報價單。若果選擇套餐服務，應留意服務內容、使用限期等

家人應與護理人員和提供服務的公司／機構定期保持聯絡，若對服務有任何不滿，應先向對方暸解欠妥之處，有需要可反映意見或要求換人