消委會｜中小學書費升2.9%及5.7%超通脹　疫下兼買電子實體課本變雙重開支

消委會今日(15日)公布2022/23年度中小學購書費調查結果，發現小學生及中學生的整體平均購書費，包括作業、補充練習及其他學材的開支，分別較上學年上升5.7%及2.9%，升幅顯著高於同期通脹的1.7%。此外，消委會發現中四在購買公民與社會發展科(公民科)的課本費用有所增加，中五公民科平均購書費則較上學年少，又指疫情下居家上課學習，學生或需負擔「雙重」開支。

小學平均購書費 3177 元 中學 2944 元

調查獲教育局協助，以隨機抽樣的方式，成功得到50間小學和48間中學提供新學年和上學年的書單及有關資料，包括必須購買的課本、作業及校本教材等的費用，有效回覆率為60.5%。結果發現在小學方面，小學新學年平均購書費為3,177元，按年上升5.7%，升幅較去年的5.3%高，各級別的平均購書費介乎2,926至3,369元，按年升幅介乎4.8%至6.4%。而高小新學年的平均購書費為3,329元比初小的3,025元高出一成。若按照科目分析，中英數及常識科的平均購書費由539元(常識科)至836元(英文科)不等；其餘科目的購書費就不高於250元，以普通話科及音樂科相對較高。

至於中學新學年的平均購書費為2,944元，按年上升2.9%，較去年升幅3.6%略低。按學習階段分析，初中的平均購書費為3,464元，按年升幅為5.4%，其中中三的購書費更錄得7.3%的升幅，原因是部分學校的用書量與上學年有明顯分別，例如有學校為更貼近教育局的課程指引，讓學生為高中選科作準備，於生活與社會科、電腦科、中國歷史科共增加7至8本書目，令相關購書開支增加逾720元。高中方面，平均購書費為2,425元，較上學年低0.4%，惟中四書費加幅達9.3%，為所有年級中最高。

不少中小學書單包含最少1本電子書

值得注意是，疫情下網上授課成為教學的新常態，消委會發現逾八成(41間)小學及逾七成中學(35間)的書單上，包含最少1本電子課本，大部分學校選擇購買電子課本與實體課本兼備的套裝，未有完全轉用電子課本，變相令購書費大增。據25間小學及28間中學的回覆，近六成小學表示學生必需購買電子課本，尤其是電腦科；有3間中學回覆表示於小部分科目，例如初中及高中電腦科和高中地理科，會主要以電子課本教授。有9間小學表示，學生需自行購買或經學校購買指定平板電腦或手提電腦上課，費用約由3,000元至8,500元不等。消委會認為，疫情居家上課學習，學生或需負擔「雙重」開支。

對於學生每年平均購書費持續上升，加上其他教材和學習工具的開支，造成家庭經濟負擔，消委會呼籲書商負起企業社會責任，為書本定價時應考慮學生的負擔能力，書單可印有與使用舊書相關的提示，讓學生可沿用「重印」或「重印兼訂正」的舊課本，學校亦可考慮盡量免費提供自編教材予學生，或資助學生的印刷費，並因應教學需要和資源提供電子設備供學生借用，讓學生可以安心開學。