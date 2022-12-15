消委會｜信用卡現金回贈相差逾26倍 附帶條件多勿過度消費

消委會於今年10月至11月期間，向20間發卡機構查詢，有關信用卡簽帳獎賞現金回贈計劃的資料，及檢視1間銀行的相關網頁，調查發卡機構自營的個人信用卡的恆常簽帳獎賞現金回贈計劃，以及於8月至10月期間有效、推廣期限1個月或以上的限時簽帳獎賞現金回贈計劃，以瞭解其計算方法和相關條款及限制。

用信用卡越見普及，不用擕帶現金之餘，可以遲一點找數，更可儲分或現金回贈，不少市民都利用信用卡簽帳積分「賺到盡」。消費者委員會進行的市場調查發現，不同簽帳獎賞現金回贈計劃的「合資格簽帳」、兌換率、最低簽帳要求、最高兌換上限等各項細節均有不同。現金回贈比率更可相差逾26倍。

回贈比率相差逾 26 倍

不同的恆常簽帳獎賞現金回贈計劃有不同的回贈方式，主要分為自動回贈、兌換回贈和扣減交易金額3種。發卡機構根據其定義的「合資格簽帳」，乘以若干百分比或指定兌換率，計算持卡人所得的現金回贈，或以持卡人的「合資格簽帳」計算「獎賞」，再透過獎賞計劃選擇兌換現金回贈或於指定商戶或其網上平台消費時，以獎賞即時扣減交易金額。是次調查的21間發卡機構中，回贈比率最高可達6%，較最低的回贈比率0.22%，相差逾26倍。

而回贈方式包括將現金回贈直接存入持卡人的信用卡帳戶、自動扣減當月或下期月結單結欠，或把現金回贈直接存入持卡人於同一機構的存款戶口內滾存，該等回贈方式可省卻兌換申請，亦毋須擔心獎賞會逾期無效。亦有計劃是要求持卡人累積獎賞達一定數目後，透過獎賞計劃兌換現金回贈，亦可選擇兌換其他禮品、商店禮券或服務等。但持卡人需留意獎賞有效期限，以免獎賞逾期作廢。

「合資格簽帳」定義各有不同

消費者須注意，並非所有簽帳都符合「合資格簽帳」的條件。20間有回覆的發卡機構中，絕大部分界定現金透支、信用卡年費或財務費用、購買賭場籌碼，以及繳付稅項等交易為非合資格簽帳。另外只有8間機構，會就繳交指定保單費用或認購指定基金的簽帳發放獎賞或現金回贈。

小心限時計劃魔鬼附帶條件

部分限時計劃獎賞表面看似較恆常計劃優惠，但附帶條件一般較恆常計劃多，例如大多設有發放金額上限、單一最低簽帳、或每月合資格簽帳額要求一般較恆常計劃高；而現金回贈亦普遍需要較長時間才存入持卡人帳戶。例如其中1間發卡機構的信用卡，於恆常計劃下，任何合資格零售簽帳所獲得的基本獎賞均不設發放上限，但同一信用卡於限時計劃下以手機支付的方式簽帳，雖然可獲額外9倍積分，但額外積分設有每月10,000分的發放上限，即只有約首1,100元以手機支付的簽帳可獲額外獎賞。換言之，每月可得的額外現金回贈，實僅為40元，其後的簽帳則只可賺取基本獎賞。故無論消費者的相關簽帳額有多高，其最終獲得的額外獎賞，只較恆常計劃下多40元。