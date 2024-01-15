消委會｜儲水式電熱水爐測試　真富及威寶牌未能通過非正常操作測試

消費者委員會與機電工程署測試市面上12款儲水式電熱水爐的效能表現及安全度，發現其加熱速度以每公升容量計算差異不大。不過，2款花灑式樣本未能通過非正常操作測試；3款單膽樣本能源效益不達標，僅有1款單膽樣本能維持1級。另外，2款雙膽樣本量得的備用耗電量較單膽樣本的高。 消委會測試的12款儲水式電熱水爐，包括6款花灑式及6款無排氣管式樣本，當中7款屬單膽款式，5款為雙膽，售價介乎1,280元至6,980元(不含安裝費)，2款評分最高的樣本售價同為約3,000元。

加熱速度表現相近 花灑式樣本表現較佳 測試量度各樣本輸出熱水的溫度達到溫升約50度所需之時間，以每公升容量來比較，花灑式樣本加熱時間由1.12分鐘至1.28分鐘不等，無排氣管式則由1.07分鐘至1.37分鐘，整體表現相近。測試亦模擬在冬天淋浴時，各樣本在水流量為每分鐘5公升的情況下，可持續供應40度至45度熱水的時間。花灑式樣本整體表現較佳，每公升容量可持續供應熱水時間由0.41分鐘至0.54分鐘，當中3款達0.5分鐘或以上，無排氣管式樣本則由0.3分鐘至0.4分鐘。然而，即使容量高達35公升、可持續供應熱水時間最長的樣本，實際供應熱水的時間亦少於15分鐘，而容量較小的樣本供應熱水時間更短至6.6分鐘， 此外，測試熱水爐將冷水加熱至最高水溫後，全程保持電源開啟，量度可供應40度熱水的最高水量，結果發現無排氣管式每公升容量平均可供1.52升至2.09升，花灑式樣本表現也較佳，可供1.98升至2.47升熱水量。

2 樣本測試較能源標籤低 雙膽樣本備用耗電量高 測試將電熱水爐的恆溫器設於65度，量度樣本長時間（不少於48小時）處於備用狀態下的耗電量。結果發現單膽樣本每24小時量得的備用耗電量由0.35千瓦小時至0.85千瓦小時，雙膽樣本則由0.95千瓦小時至1.8千瓦小時，雙膽樣本的備用耗電量較單膽為高。假設電熱水爐每天處於備用狀態約5小時（1年為1,800小時），以每度電1.7元計算，花灑式的單膽樣本每年估算電費為44元至103元，而雙膽樣本分別達157元及161元；無排氣管式的單膽樣本的每年電費估算為87元至108元，雙膽樣本則為120元至高達229元。 按最新版本的IEC標準測試，7款單膽樣本中，僅「富真」能維持1級能源效益級別；「柏林牌」及「德國德信」計算出的能源效益級別分別為4級及2級，較其能源標籤上標示的3級及1級為低，有關結果已轉交機電署跟進。消委會亦提倡機電署採用最新版本的IEC60379，將雙膽電熱水爐納入強制性能源效益標籤計劃內，讓消費者能真正比較不同電熱水爐的能源效益。