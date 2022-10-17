消委會｜「先買後付」逾期罰款利息不一　退款機制欠保障

「先買後付」是新興為購物提供的短期貸款計劃，主打申請手續簡單，可即批即用，方便沒有信用卡的消費者，也可為簽賬進行分期付款。然而消委會在今年首9個月，共接獲19宗「先買後付」投訴，較去年全年9宗升逾一倍。

平台可自行更改行政費用

消委費指出，「先買後付」平台大多標榜讓消費者免息分期付款，付款期通常較短，大多為3個月。惟當中逾期付款條款，不同平台各有規定，或涉及各種名目的收費，如延期付款行政費、戶口解凍手續費等，收費由50至300元不等，或以年利率計算。

有平台的免息分期只限首 3 個月，及後每個月的手續費為交易金額的0.2%；有部分平台的條款更顯示，平台可在未知會消費者的情況下，自行決定更改行政費用。消費者如未能及時付款，衍生的費用可能不低，平台甚至可交由第三方收款代理追討欠款，以及可隨時以任何理由拒絕、暫停或終止消費者的帳戶。

退款機制欠保障

消委會又發現，不少在香港營運的「先買後付」平台，公司總部都設置於海外，有部分平台只提供電郵地址作查詢或投訴。有消費者被凍結帳戶或希望取消交易時，無法即時聯絡平台，亦難以取回退款；平台與商家權責亦不清，在有爭議時容易互相推搪責任，令消費者缺乏保障。

退款機制方面，消費者處於非常被動的位置，有平台表明，須待商家確認及完成退貨，才會退款；而在平台確認之前，消費者必須繼續完成付款，涉及退款、退貨的要求，或須經由平台審批。

消委會指出，目前幾個「先買後付」主流平台並未持有放債人牌照，非銀行營辦的「先買後付」平台不受金管局的個人信貸產品指引約束。消委會建議非銀行提供的「先買後付」的平台應向公司註冊處申請放債人牌照，保障消費者的權益。