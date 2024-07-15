消委會｜兒童遊樂場穿越繩網失足骨裂　促業界嚴守安全標準

近年兒童室內遊樂場（Playhouse）大行其道，由於室內不受天氣影響，成為家長帶小朋友「放電」的好選擇。然而，消費者委員會不時接獲有關兒童室內遊樂場的投訴，當中包括小朋友穿越繩網洞時失足墮下受傷、報讀幼兒遊戲班（Playgroup）獲贈的免費遊玩時間條款欠清晰，以及在會籍到期後，在不知情的情況下戶口餘額被全數清零，所設的最低充值限額高於每小時收費卻不設退款等。 消委會接獲投訴，有小朋友到A室內遊樂場遊玩，於穿越繩網洞時，失足從高處直墮地面，被診斷為前臂骨移位及手腕骨裂，需即時打石膏以固定患肢。投訴人要求商戶退回入場費，並就事件賠償醫療開支或提供其他解決方案，但一直未獲商戶確實回應。經消委會介入後，商戶提議賠償3,000元。由於小朋友仍處於治療及覆診階段，投訴人尚未接受商戶建議，並正考慮採取法律行動。消委會提醒業界，室內遊樂場的遊戲設計及場地必須嚴守安全標準，妥善評估及管理安全風險，為玩耍人士提供足夠的安全措施。

送任玩優惠條款不清晰 消委會還接獲投訴指B幼兒遊戲班中心推出限時優惠，若消費者一次過報讀16堂課程即送「一大一細」4小時任玩室內遊樂場的優惠；投訴人為其2歲幼子報讀並獲贈相關優惠。其後投訴人帶同4歲長子享用優惠時，卻被告知條款中的「一細」只適用於報讀了中心課程的學員（即其幼子）。投訴人翻查報名及推廣資料，發現條款中並沒有列明此要求，而當日報讀課程時職員亦沒有解釋相關條款。投訴人不滿商戶未有列明箇中使用限制，為此多次與商戶溝通仍未能達成共識，遂向消委會作出投訴。 商戶向消委會解釋，推出該優惠的原意是希望學員在參與課程之餘，亦能與父母共享玩樂時間以促進親子關係，但亦承認條款中未有列明優惠僅供報名學員使用，承諾將作出修改並向消費者提供更清晰的資訊。雖然商戶未能安排長子享用遊樂場優惠，但願意向投訴人退回餘下的課程費用。投訴人因擔心幼子年紀太輕，未必適合享用遊樂場設施，最後選擇讓幼子繼續上課，放棄使用優惠，事件得以解決。