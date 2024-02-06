消委會｜兔年十大消費新聞「JPEX案」登首位　垃圾徵費居次位

消委會周二（6日）公布兔年十大消費新聞，其中由「JPEX案」登首位，「垃圾徵費」及「日出康城單位鑿穿主力牆」分別奪得第二及第三位，康城事件亦同時獲選為「最離譜」新聞；至於多項與疫後復甦相關的新聞亦進佔入選十大之列。 由消費者委員會主辦的「兔年十大消費新聞」選舉，共有4,620人投票，選出十宗轟動本地的消費新聞。

「JPEX案」登首位 當中去年轟動一時的「JPEX案」，多位知名人士相繼被捕，加上案件所涉及的總金額高達十多億元，「JPEX 客戶無法提幣遭證監點名警告 警方拘捕多名網紅及找 換店負責人涉串謀詐騙」最終以4,057票登上榜首，同時以壓倒性的3,284票，被推選為「最大快人心」消費新聞，得票率佔總投票人數 71%，反映消費者關注虛擬交易平台的安全及可靠性，亦期望監管機構對可疑平台採取行動。 而垃圾徵費將於今年內正式生效，「垃圾徵費延至2024年實施將設半年適應期」則以3,899票高票當選第2位，顯示消費者非常關心措施的推行細節。 住屋相關議題的「日出康城單位鑿穿主力牆 屋宇署下令還原」以3,213票成為第 3 位，並同時以1,846票獲選為「最離譜」消費新聞，事件亦引起社會關注樓宇結構安全問題。