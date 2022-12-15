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2022-12-15 10:45:00

消委會｜全部兔糧營養不符歐美建議　長期作主食或有損健康

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消費者委員會檢測12款供成年兔子作為主食或副食的乾糧產品，發現全部樣本存在不同的營養問題，未能完全符合歐洲寵物食品的相關指引建議，如果長期作為主食餵飼，有機會損害兔子的健康。消委會提醒飼養兔子的人士，促請寵物食品生產商改善寵物飼料中各種營養素含量，加強對小動物的健康保障。

消委會測試兔糧，全部營養不符歐美建議，長期作主食或有損健康。(消委會)

消委會測試兔糧，全部營養不符歐美建議，長期作主食或有損健康。(消委會)

今次測試的12款供成年寵物兔食用的乾糧樣本，包括8聲稱為全營養寵物食品，坊間普遍稱為「主食糧」，大部分主食糧樣本都說明需配合大量，甚至無限量的乾草餵飼；餘下的4款樣本中，1款說明屬補充性寵物食品，又稱為「副食糧」，其餘3款則完全沒有說明產品所屬類別。各樣本分別購自寵物用品專門店和網店，每包由46元至241元，以每100克計，則介乎約4.2元至30.1元不等，售價懸殊。是次測試主要參考歐洲寵物食品工業聯合會(FEDIAF)對寵物兔在不同成長階段膳食設定的多個營養素的含量範圍建議，及美國國家科學委員會(NRC)對兔子營養需要的標準。

5款主食糧檢出主要營養素含量偏低或過高。(網上圖片)

5款主食糧檢出主要營養素含量偏低或過高。(網上圖片)

5款主食糧檢出主要營養素含量偏低或過高

8款主食糧樣本中， 5款檢出至少1種營養素含量偏低或過高的情況，當中1款樣本有3種主要營養素含量未能符合歐盟指引，粗纖維量低於相關建議，粗脂肪和澱粉質含量則較相關建議為高；1款檢出的粗纖維量偏低，但澱粉質含量卻偏高； 1款檢出的粗蛋白質和粗脂肪含量同時稍低於歐洲指引建議。

測試以含水量12%計算，粗脂肪在乾糧中所佔比例差異頗大，當中2款的粗脂肪含量分別為5.3%8.8%，較歐盟建議供成年寵物兔和成長期兔子的膳食脂肪含量為高。另外，有2款樣本的澱粉質含量超過25%，較歐洲指引建議為高；若兔子攝入過量澱粉質，有機會引腸胃道微生物菌群失調因而導致腸炎和嚴重腹瀉。

此外，其中2款主食糧樣本的粗纖維量較低，分別只有9%13.6%，低於歐洲建議標準；4款副食糧樣本中，1檢出的粗纖維含量為27.3%，稍為超出歐洲FEDIAF指引建議。飼料中纖維量過多，有機會影響部分兔子吸收熱量，相反纖維量過低又會影響兔子腸道的蠕動，甚至造成腸停(gut  stasis)問題，兔子主人宜多加注意。

全部樣本礦物質含量有待改善。(網上圖片)

全部樣本礦物質含量有待改善。(網上圖片)

全部樣本礦物質含量有待改善

全部樣本各有13種礦物質含量問題，包括鈣、磷、鈉、鎂含量或鈣磷比例等，未能符合歐盟FEDIAF指引建議。鈣磷比例的問題最為普遍，有8款樣本未能符合指引建議的鈣磷比例。主食糧樣本中，3款的鈣磷比例高於歐洲FEDIAF指引建議範圍2款樣本則稍低於建議範圍副食糧樣本中，有3款的鈣磷比例亦稍為超出歐洲指引的建議範圍。適當鈣磷比例的兔糧，有助兔子維持健康的身體機能，惟只有3款主食糧和1款副食糧樣本符合相關建議。鈣磷比例失衡，加上欠缺足夠的咀嚼，可能令兔子的牙齒過度生長甚或出現膿腫。

全部樣本中有2款的鈣含量分別達到1.15%1.16%(以含水量為12%)，超出歐洲指引所設的安全上限建議，長期餵飼高鈣質的膳食予兔子，可能令牠們顯得疲倦、出現血尿，甚至可能因為食慾下降而有致命風險。

2款樣本檢出的鈣含量分別只有0.49%0.499%，稍低於歐洲指引建議，兔子長期缺乏鈣質，可能會出現牙齒問題，或增加出現骨質疏鬆症(osteoporosis)的機會

同時，有10款樣本檢出的鈉及/或磷含量偏低。身體缺乏鈉離子，可能影響消化效能及/或氨基酸的吸收。而磷亦是組成骨骼的重要元素，長期缺乏磷或增加幼兔患上佝僂病的風險，而成兔則有機會出現骨質疏鬆症。另發現1款主食糧樣本檢出鎂含量(0.38%)超出歐洲指引的安全上限建議。如果膳食中鎂含量過高，可能令兔子出現腹瀉、食量顯著下降，甚至可能因為相關併發症而令動物死亡。

逾半樣本維他命D含量未符指引建議。(網上圖片)

逾半樣本維他命D含量未符指引建議。(網上圖片)

樣本維他命D含量未符指引建議

測試中只有2款主食糧樣本的維他命D含量，符合歐洲FEDIAF建議的含量範圍，其餘10款樣本的維他命D含量則極為參差。其中3款主食糧樣本檢出的維他命D3含量較高，但未有超出安全上限建議另有3款主食糧則偏低1款主食糧卻完全沒有檢出維他命D3餘下4款副食糧樣本中，檢出的維他命D3含量都低於相關建議的含量範圍消委會提醒，兔子長期食用維他命D含量過高的膳食，有機會出現高血鈣情況，出現口渴、尿量增加、虛弱和食慾下降等症狀，甚至有致命風險；相反，長期缺乏維他命D則可能引致牙齒和骨骼問題。

樣本建議的餵飼分量和花費懸殊。(網上圖片)

樣本建議的餵飼分量和花費懸殊。(網上圖片)

樣本建議的餵飼分量和花費懸殊

檢視樣本的標籤資料，發現部分樣本的產品類別說明比較含糊，未有明確說明產品屬於主食糧還是副食糧。有3款副食糧樣本未有在包裝說明產品屬補充性寵物食品，當中1款樣本，更沒有說明須配合大量牧草/乾草餵飼另外，有樣本的指引只籠統說明可以無限量餵飼，或沒有附設量杯，容易造成過量餵飼，增加兔子肥胖，甚至癡肥的風險

此外，不同品牌兔糧所建議的每日餵飼分量差異很大若撇除購買乾草和蔬菜的費用，按樣本的指引餵飼各款兔糧，每日所需費用由1.1元至13.6元不等，相差可逾11倍。

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