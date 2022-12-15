消委會｜全部兔糧營養不符歐美建議　長期作主食或有損健康

消費者委員會檢測12款供成年兔子作為主食或副食的乾糧產品，發現全部樣本存在不同的營養問題，未能完全符合歐洲寵物食品的相關指引建議，如果長期作為主食餵飼，有機會損害兔子的健康。消委會提醒飼養兔子的人士，促請寵物食品生產商改善寵物飼料中各種營養素含量，加強對小動物的健康保障。

今次測試的12款供成年寵物兔食用的乾糧樣本，包括8款聲稱為全營養寵物食品，坊間普遍稱為「主食糧」，大部分主食糧樣本都說明需配合大量，甚至無限量的乾草餵飼；餘下的4款樣本中，1款說明屬補充性寵物食品，又稱為「副食糧」，其餘3款則完全沒有說明產品所屬類別。各樣本分別購自寵物用品專門店和網店，每包由46元至241元，以每100克計，則介乎約4.2元至30.1元不等，售價懸殊。是次測試主要參考歐洲寵物食品工業聯合會(FEDIAF)對寵物兔在不同成長階段膳食設定的多個營養素的含量範圍建議，及美國國家科學委員會(NRC)對兔子營養需要的標準。

5 款主食糧檢出 主要營養素含量偏低或過高 8款主食糧樣本中， 5款檢出至少1種營養素含量偏低或過高的情況，當中1款樣本有3種主要營養素含量未能符合歐盟指引，粗纖維量低於相關建議，粗脂肪和澱粉質含量則較相關建議為高；1款檢出的粗纖維量偏低，但澱粉質含量卻偏高； 1款檢出的粗蛋白質和粗脂肪含量同時稍低於歐洲指引建議。 測試以含水量12%計算，粗脂肪在乾糧中所佔比例差異頗大，當中2款的粗脂肪含量分別為5.3%和8.8%，較歐盟建議供成年寵物兔和成長期兔子的膳食脂肪含量為高。另外，有2款樣本的澱粉質含量超過25%，較歐洲指引建議為高；若兔子攝入過量澱粉質，有機會引致腸胃道微生物菌群失調，因而導致腸炎和嚴重腹瀉。 此外，其中2款主食糧樣本的粗纖維量較低，分別只有9%和13.6%，低於歐洲建議標準；4款副食糧樣本中，有1款檢出的粗纖維含量為27.3%，稍為超出歐洲FEDIAF指引建議。飼料中纖維量過多，有機會影響部分兔子吸收熱量，相反纖維量過低又會影響兔子腸道的蠕動，甚至造成腸停(gut stasis)問題，兔子主人宜多加注意。

全部樣本 礦物質含量有待改善 全部樣本各有1至3種礦物質含量問題，包括鈣、磷、鈉、鎂含量或鈣磷比例等，未能符合歐盟FEDIAF指引建議。鈣磷比例的問題最為普遍，有8款樣本未能符合指引建議的鈣磷比例。主食糧樣本中，3款的鈣磷比例高於歐洲FEDIAF指引建議範圍，2款樣本則稍低於建議範圍。副食糧樣本中，有3款的鈣磷比例亦稍為超出歐洲指引的建議範圍。適當鈣磷比例的兔糧，有助兔子維持健康的身體機能，惟只有3款主食糧和1款副食糧樣本符合相關建議。鈣磷比例失衡，加上欠缺足夠的咀嚼，可能令兔子的牙齒過度生長甚或出現膿腫。 全部樣本中有2款的鈣含量分別達到1.15%和1.16%(以含水量為12%計)，超出歐洲指引所設的安全上限建議，長期餵飼高鈣質的膳食予兔子，可能令牠們顯得疲倦、出現血尿，甚至可能因為食慾下降而有致命風險。 2款樣本檢出的鈣含量分別只有0.49%和0.499%，稍低於歐洲指引建議，兔子長期缺乏鈣質，可能會出現牙齒問題，或增加出現骨質疏鬆症(osteoporosis)的機會。 同時，有10款樣本檢出的鈉及/或磷含量偏低。身體缺乏鈉離子，可能影響消化效能及/或氨基酸的吸收。而磷亦是組成骨骼的重要元素，長期缺乏磷或增加幼兔患上佝僂病的風險，而成兔則有機會出現骨質疏鬆症。另發現1款主食糧樣本檢出鎂含量(0.38%)超出歐洲指引的安全上限建議。如果膳食中鎂含量過高，可能令兔子出現腹瀉、食量顯著下降，甚至可能因為相關併發症而令動物死亡。

逾 半 樣本 維他命 D 含量未符指引建議 測試中只有2款主食糧樣本的維他命D含量，符合歐洲FEDIAF建議的含量範圍，其餘10款樣本的維他命D含量則極為參差。其中3款主食糧樣本檢出的維他命D3含量較高，但未有超出安全上限建議；另有3款主食糧則偏低，1款主食糧卻完全沒有檢出維他命D3；餘下4款副食糧樣本中，檢出的維他命D3含量都低於相關建議的含量範圍。消委會提醒，兔子長期食用維他命D含量過高的膳食，有機會出現高血鈣情況，出現口渴、尿量增加、虛弱和食慾下降等症狀，甚至有致命風險；相反，長期缺乏維他命D則可能引致牙齒和骨骼問題。