消委會｜兩款去角質棉片乙醇酸濃度超標 小心「煥膚」變損膚

護膚品款式日新月異，近年市面湧現多款去角質棉片，已預先沾有美容液，可以打開即用，聲稱用後能幫助緩解以上各種肌膚問題。消費者委員會檢視了28款去角質煥膚或爽膚棉片，按產品標示的成分及濃度、用法等說明作分析。24款為免沖洗式樣本，當中21款只需以棉片抹拭面部皮膚，待肌膚自然吸收美容液便可，另有3款為2步驟護理套裝，按序使用後毋須沖洗；餘下4款則屬沖洗式產品。雖然各款樣本的使用方法大有不同，但沖洗式及免沖洗式樣本的外觀並無顯著分別，消費者使用時必須格外留神，避免誤用。售價方面，樣本每包裝介乎47元至490元不等，每片或每套裝費用為約0.9元至36元，差距約40倍。

PHAs和LHAs適合皮膚容易過敏人士 調查樣本中較常見的去角質成分類別有4種，包括傳統果酸（AHAs）、多羥基酸（PHAs）、β-羥基酸（BHAs）及脂羥基酸（LHAs），其中PHAs和LHAs是較新式的去角質化學成分，性質相對較溫和，適合皮膚容易過敏的人士。樣本中有17款標示添加了AHAs成分，包括較多樣本使用的乙醇酸、乳酸和蘋果酸等。當中乙醇酸是分子量最細小的AHAs成分，皮膚滲透率高，能較有效去除皮膚角質，但對皮膚的刺激性亦相對較高；而乳酸和蘋果酸都具保濕功能，刺激性較乙醇酸低。

兩款美國樣本乙醇酸含量超標 根據美國化妝品成分分析委員會的建議，家用護膚品中乙醇酸、乳酸和其化合物總量應相等於10%或以下（酸鹼值須相等於3.5或以上），而內地的《化妝品安全技術規範》則規定，AHAs及其化合物總量的最大允許使用濃度為6%（酸鹼值同樣須相等於3.5或以上）。惟是次調查發現，有2款源自美國的樣本所標示的乙醇酸含量分別為10%和20%，分別觸及和超過美國就家用產品建議的總量上限，亦高於內地規定上限，消委會已將有關資料轉交海關研究跟進。此外，AHAs產品的酸鹼值是影響其刺激程度的重要因素。酸鹼值愈低，雖然可能增加去角質的程度，但刺激皮膚的機會亦會愈高。調查發現，只有少數樣本包裝或其官方網頁有說明有效成分的濃度或產品的酸鹼值。鑑於各地對護膚品中AHAs濃度的規定或建議均設有酸鹼值的要求，消委會促請各廠商適當標示或說明相關重要資料。

包裝上標籤說明不理想 部分樣本包裝上的標籤說明並不理想，3款樣本只將產品用法載於其官方網頁，並沒有於包裝上以中文或英文標示；另有5款則只印有生產批號，沒有標示任何生產、保存或使用期限，消委會建議相關供應商作出改善。 款式用法差異大 或許很多消費者會以為各款去角質棉片產品用法大同小異，但是次調查卻發現各樣本在使用頻率、敷面及沖洗前駐留時間、是否需要沖洗等用法上差異甚大。樣本中，逾八成（24款）說明棉片可以每日使用，當中10款建議每日使用1次，9款說明可以每日用2次，更有個別樣本說明可每日使用1至3次。另外，有13款產品說明可當作面膜使用，而當中11款建議的敷面時間亦有明顯差別，由最短1分鐘至最長10分鐘不等，但亦有5款樣本說明不適合作敷面用途。在4款沖洗式樣本中，有2款分別建議讓美容液駐留在臉上2至3分鐘和20分鐘，當中1款更指在使用3星期後，可視乎皮膚耐受程度而考慮敷一整晚，其餘2款則未有說明沖洗前的駐留時間。

勿盲目去角質尤其是過敏人士 消費者切勿盲目追求含高濃度有效成分的產品或自行延長產品的駐留時間，否則可能會適得其反，導致皮膚受損，甚或出現色素沉澱或留疤的情況。此外，如果同時選用多種含去角質成分的護膚品，可能提高引致皮膚不良反應的機會。相反，如選用單一種而且配方較簡單的去角質護膚品，則較易確定引致不良反應的源頭。初次選用產品人士宜挑選濃度較低的產品，使用次數亦不宜過於頻密。皮膚容易過敏的人士則可選用刺激性較低，以PHAs或LHAs作為有效成分的產品。