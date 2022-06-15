消委會｜八成抗菌床單或床褥保護套表現遜色 蟎可敵、Natural Home抗菌最強

每人每日3分1時間在床上度過，床上用品衛生情況影響健康。消委會測試市面15款、有抗菌或防蟎聲稱的床單和床褥保護套表現，發現近八成抗菌床單表現遜色。分析物料方面，有3款標示的成份與測試結果不符、有1款標籤無標示成分，訂購平台上標示為100%棉，但測試結果實際得三成為棉；有1款包裝標示每10平方厘米1,888針，即每平方寸479針，但實際測試結果顯示，只有每平方寸302針，差逾36%。消委會已把相關樣本測試結果轉交海關跟進。消委會選購指南中，售59元的「Vania Bedding」撇除標纖資料不足，防蟎等表現媲美逾1,500元產品；抗菌防蟎均佳的「Mite PROTEX」和「Natural Home」則分別售1,200元及$864元。

Mite-PROTEX、Natural Home有效抑制金黃葡萄球菌及克雷伯氏肺炎菌

測試的15款床單和床褥保護套，當中9款同時標示抗菌及防蟎功能。6款標示有防蟎功能，售價由59元至1,590元。在抗菌測試中，得蟎可敵「Mite-PROTEX」(1,200元)和「Natural Home」(864元)能有效抑制金黃葡萄球菌及克雷伯氏肺炎菌生長。而「Cottex」(656元)和「J-Tex X Hallmark」(967元)只能有效抑制金黃葡萄球菌生長。餘下的「Jadaloo」(820元)、「Simple Ol' Me」(158元)、「HOLA」(288元)、「Cheryy」(639元)和「CASABLANCA」(1,429元)則未能有效抑制2種試驗菌種生長，當中「CASABLANCA」更為遜色。

防滿測試方面，產品以化學性，即以殺蟲劑等化學品防蟎，及物理性方法(在紡織品上壓膠膜、採用微細維及更緊密編織方法)防蟎，15款均表現不俗，物理測試中，有10款更是完全沒有塵蟎通過。表現最好為「Vania Bedding」($59)，塵蟎抑制率高達95%，餘下14款由61%至76%不等，達標準要求。

Vania Bedding訂購平台指100%棉實際得三成

物料及針數是布料品質參考之一，消委會檢視產品標籤及成份，以歐盟法規標準，差異不應超過3%。15款樣本中，只有12款清楚顯示成份資料。「Vania Bedding」訂購平台顯示100%棉，但產品及包裝無標示成分，實際測試中，只得30.2%為棉，69.8%為聚酯纖維。另外「Cottex」標示成分為莫代爾，實際65.9%為萊賽爾纖維、33.8%嫘縈和0.3%聚酯纖維；「CASABLANCA」標示60%萊賽爾纖維和40%棉，實際50.4%棉和49.6%嫘縈。

5款產品有標示針數，參考ISO 721102標準，「J-Tex X Hallmark」實際針數和標示差異較大，它的標示為每10平方厘米1,888針(每平方寸約479針)，實際量得每平方寸只有302針，相差36%。

9款聲稱具抗菌、防蟎功能床單或床褥保護套中，「Mite PROTEX」和「Natural Home」總評分最高，分別5分中得5分及4.5分。洗濯後也沒有明顯縮水或褪色問題。6款聲稱防蟎的床品中，「SoftieHK」($650)和最貴的「Allergy Care」總評分滿分，而眾產品中最便宜的「Vania Bedding」雖標纖略有不足，但是唯一一款在防蟎效能達非常有效級別，若對物料及針數無特別要求，消委會評為「高性價比之選」。