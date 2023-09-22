消委會：八成電腦系統遭黑客入侵　投訴和合作夥伴等資料或外洩　絕不繳交黑客勒索50萬至70萬美元贖金 (更新)

【11:30更新】 繼數碼港資料遭黑客入侵勒索並被「撕票」後，消委會電腦系統亦被黑客入侵。消委會今日(22日)開記者會交代事件，表示消委會有八成電腦系統遭黑客入侵，包括員工及月刊用戶等4類人的資料可能外洩，又指黑客要求繳交50萬至70萬美元贖金，強調消委會絕不會繳付，日後將會全面檢視電腦系統安全。至於有甚麼資料遭到洩漏，消委會表示要到黑客「撕票」才會知道。

暫未知被盜內容 黃鳳嫺：或要等「撕票」才能確定

消委會主席陳錦榮指，周三(20日)早上發現電近八成系統遭到黑客入侵破壞，熱線服務和網上價格工具資訊的更新受到影響，消委會已即時加強安全措施，委託鑑證專家調查，熱線服務已回復正常，並在昨日早上報警，以及向私隱專員公署備案。

他續指，專家確認被入侵的時間大約7小時，現時未能確認被盜數據的內容，但可能有4類人受影響：包括：

員工、前員工和其家屬，以及空缺職位申請人資料

《選擇》月刊用戶資料，涉及約8,000名用戶

投訴人士資料， 及

消委會合作的 夥伴 ， 包括公司地址、電話、電郵等

陳錦榮稱，被黑客入侵期間，系統的數據流量較正常多出65GB。他透露，黑客要求消委會明晚11時20分前交付50萬美元贖金，假如遲交，贖金就增至70萬美元。他強烈譴責黑客的非法活動，強調絕對不交付贖金，並對事件引起市民不便，深表歉意。

被問到洩露了甚麼內容，陳錦榮說目前未掌握了甚麼內容，暫不會貿然說全部生意夥伴或調查個案都受到影響，以免造成不必要恐慌，而且沒有事實根據。他認為事件並非只是針對消委會，又說消委會現正接觸可能受影響人士，呼籲他們不應開啟來歷不明的可疑連結。

陳錦榮：將 360度重新檢視電腦設施

消委會總幹事黃鳳嫺補充，現今的科技未能通過鑑證清楚知道每一個被盜取的數據內容，目前尚未掌握受影響人士的身份及數量，可能真是要等到「撕票」時，才能夠知道有甚麼資料已經洩漏出去，希望市民諒解。她又指，已經掌握系統被入侵的源頭，由於已交警方跟進，現階段不方便透露詳情。

陳錦榮強調，現有技術不能百分百防止黑客入侵，不知道今次被黑客入侵與數碼港資料外洩事件是否相似，自數碼港事件後，消委會已立即提高警覺及檢視系統安全性，惟仍不幸地遭受黑客攻擊，形容今時今日黑客的技術及手法日新月異。他說今次事件後消委會會全面檢討電腦設施，並作出360度的重新檢視。