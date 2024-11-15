消委會｜公開表演安排有變惹爭議 業界須履行承諾

香港素有盛事之都的美譽，政府亦大力推行盛事經濟，各類公開表演接踵而來，但消費者委員會不時接獲有關投訴，因此促業界推廣時要表達清楚相關限制和風險，如有變數亦應盡量履行宣傳時安排與承諾，如逼不得已需要改動應盡快通知消費者，並提供彈性安排與服務。
每場表演都是獨一無二的體驗，業界應善用購票系統提供更多具體和準確的資訊。消費者亦需要有心理準備，如變更只涉及個別表演嘉賓或部分表演項目，或難以因此要求退款。
音樂節壓軸嘉賓缺席 要求退款被拒
投訴人居於內地，留意到一個在本港一連三日舉行的戶外音樂節，於是花費約2,000元購買了一張「三日票」。惟主辦單位A公司於表演前先後公布有3位嘉賓未能如期出席，其中一位更是重點壓軸嘉賓。未能如願一睹壓軸嘉賓風采的投訴人認為音樂節已失去吸引力，決定取消香港之行。由於投訴人認為嘉賓陣容是重要考慮因素，涉及壓軸嘉賓的宣傳有可能構成失實陳述，於是向消委會投訴並要求退款。
A公司回覆消委會時引用訂票時所列的條款，指門票涵蓋活動期間所有表演及活動，因此未能退款。投訴人遂要求其他補償，惟A公司指可將門票轉讓予家人或朋友，不參加活動是其個人決定，因此拒絕作任何特別安排。
歡送偶像「近距離」變「留在座位」
投訴人得悉心儀韓星將於本港舉辦歌迷見面會，並於B公司社交媒體上得悉購買最高價的1,850元門票，可於活動完畢後「近距離」歡送偶像，遂購買了兩張門票。然而，公告在見面會前4天更改安排，歌迷只能「留在座位」歡送偶像。投訴人對此深感不滿，嘗試投訴卻未獲回覆，於是向消委會求助。
B公司回覆表示，歡送安排細節是與經理人公司溝通後所得的結果，韓星一般不會離開舞台與觀眾接觸，所以安排其實沒有更改，修改公告字眼是為免觀眾誤解。消委會其後跟進得悉活動加入抽獎環節，即場送出 5 張即影即有簽名相片。活動後投訴人亦沒有再聯絡消委會，事件告一段落。
懸吊喇叭阻視線 顯示屏多死點
投訴人於購買中環露天演唱會門票時，發現約7成座位被劃入1,380元的最高票價區域，考慮到前排與後排位置觀賞體驗或會出現極大落差，於是決定選購兩張位置較側及較後的880元門票。事後投訴人對體驗有所不滿，包括舞台後方直播的大型LED顯示屏出現大量「死點」，舞台上方懸吊的多組大型揚聲器阻擋視線，但購票時並沒有被標示為「視線受阻」位置。
投訴人最終向消委會投訴，期望C公司日後改善。消委會多次向C公司反映卻未獲任何回覆，遂將個案記錄備案並繼續留意其經營手法，投訴人亦表示會考慮聯絡香港海關。
消費者購票前後須謹慎
為減少爭拗的機會，消費者可於購票時仔細閱讀購票條款，並留意是否有特別購票安排，例如實名制或限購票數等，確認交易前應再三核對購買內容是否正確。消費者亦要緊記將個人資料頁面截圖存檔，妥善保存購買憑據和付款紀錄，並應備存主辦單位資訊及聯絡方式，以備後續查詢或發生糾紛時申索追討。另外切勿光顧黃牛黨，以免錢票兩失，如遇上退款情況，黃牛票或無法獲得退款。