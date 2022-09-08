消委會: 六成人從不閱讀網店的私隱政策 近半人停止網購

消委會發表針對人工智能在香港電子商務的應用研究報告，訪問約1,200位15歲以上，曾瀏覽網上商店的消費者，發現有七成受訪者擔心網店收集過多個人資料，約八成人期望網店披露正使用人工智能提供服務，但仍有六成受訪者從不閱讀網店的私隱政策或不知道什麼是私隱政策。另外，亦有四成人因擔心資料轉移第三方而出現憂慮停止網購。

調查發現，本地消費者在網購方面相當活躍，77%受訪者每周或每日瀏覽網店或網購至少一次，但他們對人工智能的熱悉程度仍然很低，高達75%不熟悉人工智能。消費者對電商所提供的人工智能整體服務和個別應用的滿意度和信任度十分参差，僅有31%信任人工智能，但仍有41%認為人工智能可以準確地滿足他們的需求，57%同意人工智能有助他們節省選購產品的時間。

在個人私隱方面，70%受訪者擔心網店收集過多個人資料，另有70%擔憂一旦人工智能的算法出錯，沒有人會為問題負責。高達60%受訪者在網購時從不閱讀網店的私隱政策或不知道什麼是私隱政策，不閱讀的理由包括内容冗長、詞彙深奥難明，或認為網店無論如何也可以在網絡上收集到個人資料等不同原因。

有43%閱讀私隱政策受訪者曾因憂慮，而停止瀏覽網店，主要是因為網店收集太多個人資料把資料轉移給太多第三方機構，及收集個人資料的目的太多。