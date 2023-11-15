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2023-11-15 10:40:12

消委會｜六成花生醬樣本驗出損肝功能黃曲霉毒素(有片)

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六成花生醬樣本驗出損肝功能黃曲霉毒素。(陳奕釗攝)

六成花生醬樣本驗出損肝功能黃曲霉毒素。(陳奕釗攝)

消費者委員會測試了20款坊間較普遍花生醬樣本，結果在六成樣本中檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素，其中2款的黃曲霉毒素B1含量更超出歐盟標準上限；測試結果亦發現花生醬雖含有益不飽和脂肪酸，但九成半樣本均屬於「高脂」食物，長期過量攝入會導致肥胖，並增加患上心血管病的風險，消費者宜留意食用分量，少食多滋味。此外，部分樣本的營養標籤標示值不準確，與實際含量最高相差5.5倍。

消委會搜集了10款粗粒和10款幼滑花生醬共20款進行測試。(消委會)

消委會搜集了10款粗粒和10款幼滑花生醬共20款進行測試。(消委會)

消委會搜集了10款粗粒和10款幼滑花生醬共20款進行測試。樣本的售價差異頗大，每100克售價由3.9元至21.3元，相差接近四倍半。是次測試項目包括黃曲霉毒素（B1B2G1 G2 四類）、重金屬鎘、塑化劑、防腐劑、致病菌沙門氏菌含量。另外亦測試了產品中的總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸與不飽和脂肪酸、糖與鈉含量，同時檢視了產品包裝上的營養標籤資料與測試結果是否相符。在總評分方面，3款樣本獲得最高的4.5分，售價介乎每1009.5元至19.7元，而總評分最低的1款只獲得2分，每100克售價達20.3元，顯示售價與產品質素沒有直接關係。

2款含黃曲霉毒素超出歐盟上限。(消委會)

2款含黃曲霉毒素超出歐盟上限。(消委會)

2款含黃曲霉毒素超出歐盟上限

攝入黃曲霉毒素可引致動物及人類產生急性及慢性中毒，並可導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡。當中黃曲霉毒素B1被列為令人類患癌的物質（第1組）。測試結果顯示，有12款樣本檢出黃曲霉毒素，檢出的總和介乎每公斤0.23微克至4.94微克，全部均沒有超出香港《2021年食物內有害物質（修訂）規例》中訂定的要求。然而，以每公斤計算，其中2 款樣本的黃曲霉毒素 B1 的檢出量，分別為 「新竹福源Fuyuan4.27 微克和 「优味YOWE2.01 微克，超出歐盟訂定2.0 微克的上限。「新竹福源Fuyuan」的黃曲霉毒素總含量4.94 微克，同樣超出歐盟4.0 微克上限。

九成半樣本屬高脂。(陳奕釗攝)

九成半樣本屬高脂。(陳奕釗攝)

九成半樣本屬高脂

根據食物安全中心的資料，每 100克食物含超過20克總脂肪即屬於「高脂」。除「Topvalu Bestprice Peanut Cream」外，以每100克計算，所有測試樣本均屬「高脂」，總脂肪含量介乎 37.9 克至 52.8 克。「Topvalu Bestprice」總脂肪含量為 12.9 克，亦不屬於《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》中定義的「低脂」食物（每 100 克固體食物含不超過3克總脂肪）。世衞建議的脂肪攝取量，以一名每日攝入2,000千卡能量、體重60公斤的成年人，以及一名每日攝入1,450千卡能量的6歲女童為例，每日應進食分別少於66克和48克的總脂肪。以總脂肪含量最高的1款樣本為例（每100克含52.8克），進食一份食用分量（32克，2湯匙）相當於攝入約16.9克脂肪，分別已佔成人及 6 歲女童每日建議攝入量約26%35%

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不飽和脂肪酸對身體有益，仍屬於脂肪。(消委會)

不飽和脂肪酸對身體有益，仍屬於脂肪。(消委會)

不飽和脂肪酸對身體有益 仍屬於脂肪

飽和脂肪酸與反式脂肪酸都會令血液中的壞膽固醇增加，長期大量進食會增加患上心血管疾病的風險。所有樣本的平均飽和脂肪酸含量為每100克含8.92克，含量最高的樣本達13.62克。成年人食用1份該樣本（32克）便會攝入約4.4克飽和脂肪酸，達到世衞建議的每日攝取上限（22.2 克）約兩成。另外，有一半樣本檢出反式脂肪酸，含量介乎每1000.11克至0.19克。若以含量最高的樣本計算，成年人食用1份（30 克）便會攝入約0.057克反式脂肪酸，佔世衞建議每日成人攝取上限（2.2 克）約2.6%

單元不飽和脂肪酸和多元不飽和脂肪酸有助減少血液中的壞膽固醇，亦可降低總膽固醇水平。適量的多元不飽和脂肪酸有助胎兒及發育中兒童的皮膚、視網膜和腦部神經的發展。20款樣本中，單元不飽和脂肪酸含量最高和最低相差約六倍，而多元不飽和脂肪酸含量最高和最低則相差約七倍。消費者需注意，雖然不飽和脂肪酸對身體有益，但仍屬於脂肪，長期過量食用同樣會導致體重增加。

(左)「优味YOWE」鈉含量超標551%，「新竹福源Fuyuan」未添加防腐劑。(陳奕釗攝)

(左)「优味YOWE」鈉含量超標551%，「新竹福源Fuyuan」未添加防腐劑。(陳奕釗攝)

1款屬高糖　3款屬低糖

與脂肪一樣，糖能為人體供應熱量，但攝入過多會增加蛀牙、超重、肥胖和患上糖尿病的風險。據食安中心資料，每100克固體食物含超過15克糖屬於「高糖」食物。以每100克計算，「Topvalu Bestprice」屬於「高糖」，其含量為28.2克，進食1.5湯匙（24克）即代表攝入約6.8克糖，分別佔成人及6歲女童每日建議的糖攝取量上限約13.6%18.9%。至於3款樣本「Pic’s 」、「The Nutter Company」及「Whole Earth」屬「低糖」食物，其糖含量介乎4.0克至4.6克，與糖含量最高的樣本相差約五至六倍。

部分樣本營養標籤標示值與實際測試結果差異頗大

在本港出售的預先包裝食品均需按規定標示相關營養資料，但部分樣本的營養標籤標示值與實際測試結果有頗大差異。其中4款樣本檢出的飽和脂肪酸含量與標示值的差距高於規管容忍限值（標示值的120%），有3款樣本的鈉與糖含量與標示值的差距均高於20%，糖含量與標示值的差距為26%74.2%，鈉含量與標示值的差距更由42.2%551%1款樣本則沒有標示反式脂肪酸及糖含量，另外1款產品則附有2個成分表及2個重量標示，容易令消費者混淆。消委會已將相關的樣本資料轉交食安中心跟進。

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減肥︱邊種糖最健康？（am730製圖） 減肥︱邊種糖最健康？（am730製圖） 減肥︱邊種糖最健康？（am730製圖） 減肥︱邊種糖最健康？（am730製圖） 減肥︱邊種糖最健康？（am730製圖）
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