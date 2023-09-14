消委會｜冷凍豌豆粒勝甜粟米粒　部分樣本含微量金屬污染物

消費者委員會測試市面上較常見的24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本，大部分含豐富膳食纖維、維他命C及β-胡蘿蔔素，而豌豆粒樣本的維他命C及β-胡蘿蔔素平均含量明顯高於甜粟米粒。然而，消費者應留意烹調及儲存時間愈長，愈多維他命C流失。此外，測試亦發現部分樣本含微量金屬污染物，但沒有超出香港相關規例上限。

馬莎冷凍甜粟米粒 及豌豆粒樣本總評最低分 消委會去年11月至12月期間，從市面搜集了24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本，當中10款為甜粟米粒，14款為豌豆粒。甜粟米粒每100克售價由2.3元至20元，售價最高及最低的樣本相差逾七倍，總評分別為4及3.5分；豌豆粒每100克售價則由4.4元至15.1元，價格差異逾2倍，然而，售價最高及最低的樣本均獲得5分總評，反映產品質素與價格未必成正比。至於總評得分最低的豌豆和甜粟米粒均是馬莎百貨的「British Garden Peas」和「Supersweet Sweetcorn」，分別只有4星和3星。

2 款甜粟米粒檢不出維他命 C 消委會指，要幫助身體吸收鐵質及強健關節，維他命C是必不可少。測試發現，有10款豌豆粒樣本每100克固體食物含不少於15毫克，樣本的維他命C含量由7.9毫克至21毫克，若進食1份(即80克)維他命C含量最高的豌豆粒樣本，已達世界衞生組織所建議成人及長者每日應攝取量的37.3%。甜粟米粒方面，維他命C平均含量不及豌豆粒樣本，當中2款樣本更檢不出維他命C，含量最高的樣本每100克亦只有6.5毫克維他命C。 儲藏時間愈久 維他命 C 逾流失 消委會指，維他命C高度溶於水中，在熱力、光、有氧及鹼性的環境下不穩定，要保留食物中的維他命C，除了留意儲存的溫度和時間外，同樣亦需要小心烹調的方法及時間。以新鮮豌豆為例，每100毫升新鮮豌豆汁含43.44毫克維他命C，但以60°C烹煮15分鐘後，其維他命C含量已減少近一半至28.96毫克。另外，因維他命C屬水溶性，以快炒的方式代替焯煮可保留較多維他命C，但需留意炒菜用的油量一般較焯菜多，因此以炒的方式烹煮，脂肪含量亦會較多。此外，就算買了急凍產品作為儲糧，儘管低溫儲藏有助保存維他命C含量，但購買後亦應盡快食用，因為時間愈久，維他命C亦會自然流失。

豌豆粒含 β - 胡蘿蔔素較粟米粒多最高六倍 消委會指，β-胡蘿蔔素在人體內可轉化成維他命A，有助維持視覺系統正常運作、上皮細胞完整性、免疫功能和繁殖功能。所有豌豆粒樣本所含的β-胡蘿蔔素亦明顯多於甜粟米粒樣本。以每100克計算，豌豆粒樣本的β-胡蘿蔔素含量由233微克至362微克，而甜粟米粒樣本只有23.5微克至50.5微克，以兩者β-胡蘿蔔素含量最高樣本比較，相差逾六倍。 9 款豌豆粒樣本屬「高膳食纖維」 消委會指，膳食纖維能促進腸胃健康，豌豆粒樣本的平均含量亦高於甜粟米粒樣本。以每100克計算，甜粟米粒的總膳食纖維含量由2.13克至4.81克，而豌豆粒則由4.76克至8.42克，兩者含量最高的樣本相差約75%。9款豌豆粒樣本屬「高膳食纖維」，5款屬「膳食纖維來源」食物，而甜粟米粒則有6款樣本屬「膳食纖維來源」食物。