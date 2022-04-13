消委會︱冷暖空調機貴未必好　6900元「美的」勝1.6萬「三菱」

天氣逐漸回暖，夏季即將到來，市民可能準備為家添置新型的冷氣機。消委會早前就14款「一匹」的變頻分體冷氣機進行測試，當中更包括7款冷暖空調機，但在節能方面的表現差異較大，而當中表現優秀的冷氣機，售價也可以相差2.5倍，當中最貴的樣本，但效率不一定比較便宜的高。
「三菱」冷暖空調機表現遜「美的」
消委會早前為14款「一匹」的變頻分體冷氣機進行測試，當中包括7款冷暖空調機。消委會表示各樣本的製冷季節性表現系數（CSPF）或供暖季節性表現系數（HSPF）所計算出的能源效益級別均達1級，但有關的數值最多相差約3成及3成半，代表能源效率和慳電程度差異頗大。在7款冷暖空調機中，5款總評獲得4.5分，但售價可相差2.5倍。其中，售價最高(16,400元)的三菱冷暖空調機，雖然整體表現優秀，但製冷及供暖效率卻稍遜於6,929元的「美的 Midea」。
14款測試的冷氣機中，全部製冷量由2.55至2.88千瓦，表現亦高於其聲稱製冷量數值。而其中1款淨冷型冷氣機樣本，比其聲稱的2.60千瓦高10.8%。至於設有暖氣功能的7款冷暖空調機，其供暖量表現可相差約19%（2.67至3.30千瓦），當中4款供暖量高於其聲稱的數值（幅度由1.0%至6.9%），其餘3款樣本的供暖量卻低於其聲稱數值（幅度由0.6%至2.9%）。差異處於「產品能源標籤實務守則」及國際慣常做法所容許的可接受公差範圍（10%）內。
多數全機保用僅1年
消委會提醒消費者須留意保用期以及每年保養費，在今次的調查顯示，只有3款有全機保用期為2年，餘下11款則只有1年的全機保用期；至於冷氣機內壓縮機的保用期，只有1款提供長達10年保用，超過一半（9款）提供5年的保用，餘下4款只提供1或3年保用。而在保用期過後，只有12款提供每年續保，費用為620元至1,500元，相差1.4倍。其中續保年費最高的1款樣本，新機的全機保用期只有1年。另外，部分代理商亦為續保訂下條件，例如不會為離島、東涌等較偏遠地區用戶提供續保，或要需事先上門檢查是否接受續保。
至於安裝分體式空調機的用戶還需要留意「搭棚」費的預算，室外機一旦需要維修，可能需進行「搭棚」工程，費用一般由用戶承擔，並不包涵在基本保用或保養計劃中。部分代理商或製造商有提供額外收費的「搭棚」費用保障計劃。在測試的型號中，有3款型號的代理商或製造商有提供這類計劃。