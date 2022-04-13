消委會︱冷暖空調機貴未必好　6900元「美的」勝1.6萬「三菱」

天氣逐漸回暖，夏季即將到來，市民可能準備為家添置新型的冷氣機。消委會早前就14款「一匹」的變頻分體冷氣機進行測試，當中更包括7款冷暖空調機，但在節能方面的表現差異較大，而當中表現優秀的冷氣機，售價也可以相差2.5倍，當中最貴的樣本，但效率不一定比較便宜的高。

「三菱」冷暖空調機表現遜「美的」

消委會早前為14款「一匹」的變頻分體冷氣機進行測試，當中包括7款冷暖空調機。消委會表示各樣本的製冷季節性表現系數（CSPF）或供暖季節性表現系數（HSPF）所計算出的能源效益級別均達1級，但有關的數值最多相差約3成及3成半，代表能源效率和慳電程度差異頗大。在7款冷暖空調機中，5款總評獲得4.5分，但售價可相差2.5倍。其中，售價最高(16,400元)的三菱冷暖空調機，雖然整體表現優秀，但製冷及供暖效率卻稍遜於6,929元的「美的 Midea」。

14款測試的冷氣機中，全部製冷量由2.55至2.88千瓦，表現亦高於其聲稱製冷量數值。而其中1款淨冷型冷氣機樣本，比其聲稱的2.60千瓦高10.8%。至於設有暖氣功能的7款冷暖空調機，其供暖量表現可相差約19%（2.67至3.30千瓦），當中4款供暖量高於其聲稱的數值（幅度由1.0%至6.9%），其餘3款樣本的供暖量卻低於其聲稱數值（幅度由0.6%至2.9%）。差異處於「產品能源標籤實務守則」及國際慣常做法所容許的可接受公差範圍（10%）內。