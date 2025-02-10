消委會｜去年接4萬多宗投訴 連續三年上升

消費者委員會去年接獲的整體投訴數字破4萬宗，共錄得40,839宗投訴，連續第三年上升，較2023增加20%。撇除內地網購平台相關的投訴後，去年共接獲37,590宗投訴，按年增加20%，涉及金額大幅上升33%，達10億元。

消費者委員會去年接獲的整體投訴數字破4萬宗，共錄得40,839宗投訴，連續第三年上升(消費者委員會)

涉及食肆及娛樂的投訴，連續3年居榜首，全年相關投訴達5,810宗，較前年3,913宗大幅上升48%，涉及金額逾1,520萬港元。

升幅主要與年內發生兩宗引起關注及大批消費者的投訴有關，包括2月球星美斯缺陣表演賽，有1,476宗，涉及金額逾1000萬元，及9月舒適堡全線結業，截至去年底錄得5,619宗，涉及金額近2億元。

在撇除與內地網購平台相關的投訴後，涉及網購的投訴去年達13,701宗，按年增加8%，佔整體投訴36%，涉及金額大幅上升34%，至超過5,800萬元。

在撇除內地網購平台後的整體37,590宗投訴之中，14%與服務質素有關，達到5,431宗，較前年大幅增加34%; 涉及貨品質素亦上升17%，達3,225宗，佔整體投訴9%，涉及金額超過3,700萬元。

損購物天堂、好客之都美譽

消委會指這兩類投訴佔整體投訴的23%，損害了本港「購物天堂」、「好客之都」的美譽，呼籲各行各業必須從速改善服務及產品質素，加強競爭力和吸引力。