消委會｜四成兒童平衡單車未符歐洲安全標準 部分價格高總評分較低

時下兒童流行騎乘平衡單車，騎乘時需持續用雙腳蹬地滑行，既可訓練他們的平衡力、肌肉和協調能力，又可以體驗踏單車的樂趣。消費者委員會測試市面15款平衡單車的化學物質和機械及物理性能的安全程度。

香港沒設玩具 PAHs 含量上限 建議參考歐洲

消委會呼籲製造商改善產品的設計確保產品安全，同時降低產品中的塑化劑及PAHs含量或改用不含塑化劑及PAHs的物料，以加強對兒童健康的保障。此外，由於本港現時未有就玩具及兒童產品的PAHs含量設定上限，消委會建議有關部門參考歐洲的相關規例，檢視是否需要規管玩具及兒童產品中的PAHs含量。

部分價格高平衡單車總評分較低

是次測試的15款兒童平衡單車都是兩輪的款式，售價約由299元至1,700元不等，標示的適用年齡由18個月至6歲。平衡單車的設計與傳統單車相近，但不設腳踏板，主要由前後輪胎、車架、座位和手把等組成。以5分為最高，是次測試有8款樣本的總評分達4分或以上，當中7款售價均低於1,000元；相反7款總評分為3分或以下的樣本中，超過一半（4款）售價為1,100元以上，相關樣本的安全表現不理想及／或在機械和物理性能安全測試中未能符合相關標準要求。故家長為子女選購平衡單車時，勿以價格高低作為衡量產品優劣的標準，宜細心比較，精明選擇價廉物美的合適產品。

1 款塑化劑含量超標 18 倍 全部檢出 PAHs

測試結果顯示，有3款檢出塑化劑DEHP，其中1款的最高含量更超出本港法例和歐盟REACH法例中訂立的上限（0.1%）達18倍。消委會已將相關測試結果交予海關跟進。兒童較常接觸的手把及座位物料亦驗出含有8種被限制的PAHs，部分可能致癌，其中1款樣本含量超出德國標準。

四 成樣本未符歐洲安全標準 逾 六 成售價逾千元

機械和物理性能測試結果，15款樣本中，只有9款樣本，包括「GLOBBER」、「smarTrike」、「STRIDER」、「EVO」、「BIKEEIGHT bike 8」、「BTWIN」、「Chicco」、「TRY BIKE」及「Janod」通過EN71-1標準的測試要求。餘下的6款樣本則未能完全符合標準的要求，或會增加兒童使用時受傷的風險，情況絕不理想。消委會敦促相關製造商盡快改善產品設計及物料，以保護兒童安全。當中包括1款樣本的手把管上的泡膠裝飾物在合理濫用的拉力測試後有破損，產生細小部件；2款樣本的輪胎充氣門蓋則在扭力測試時可以較小的力扭開並鬆脫，形成細小部件，未能符合標準的要求，細小部件若不慎被兒童誤放入口中吞食，有機會引致窒息；4款樣本的車輪與車架之間的間隙介乎5至12毫米，未能符合相關標準要求，存在夾傷手指或腳趾風險；1款樣本的車籃更有尖角，若兒童不為意下接觸到，或會被割傷。

消費者注意事項：