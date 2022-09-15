消委會｜四成兒童平衡單車未符歐洲安全標準 部分價格高總評分較低

時下兒童流行騎乘平衡單車，騎乘時需持續用雙腳蹬地滑行，既可訓練他們的平衡力、肌肉和協調能力，又可以體驗踏單車的樂趣。消費者委員會測試市面15款平衡單車的化學物質和機械及物理性能的安全程度。
香港沒設玩具PAHs含量上限 建議參考歐洲
消委會呼籲製造商改善產品的設計確保產品安全，同時降低產品中的塑化劑及PAHs含量或改用不含塑化劑及PAHs的物料，以加強對兒童健康的保障。此外，由於本港現時未有就玩具及兒童產品的PAHs含量設定上限，消委會建議有關部門參考歐洲的相關規例，檢視是否需要規管玩具及兒童產品中的PAHs含量。
部分價格高平衡單車總評分較低
是次測試的15款兒童平衡單車都是兩輪的款式，售價約由299元至1,700元不等，標示的適用年齡由18個月至6歲。平衡單車的設計與傳統單車相近，但不設腳踏板，主要由前後輪胎、車架、座位和手把等組成。以5分為最高，是次測試有8款樣本的總評分達4分或以上，當中7款售價均低於1,000元；相反7款總評分為3分或以下的樣本中，超過一半（4款）售價為1,100元以上，相關樣本的安全表現不理想及／或在機械和物理性能安全測試中未能符合相關標準要求。故家長為子女選購平衡單車時，勿以價格高低作為衡量產品優劣的標準，宜細心比較，精明選擇價廉物美的合適產品。
1款塑化劑含量超標18倍 全部檢出PAHs
測試結果顯示，有3款檢出塑化劑DEHP，其中1款的最高含量更超出本港法例和歐盟REACH法例中訂立的上限（0.1%）達18倍。消委會已將相關測試結果交予海關跟進。兒童較常接觸的手把及座位物料亦驗出含有8種被限制的PAHs，部分可能致癌，其中1款樣本含量超出德國標準。
四成樣本未符歐洲安全標準 逾六成售價逾千元
機械和物理性能測試結果，15款樣本中，只有9款樣本，包括「GLOBBER」、「smarTrike」、「STRIDER」、「EVO」、「BIKEEIGHT bike 8」、「BTWIN」、「Chicco」、「TRY BIKE」及「Janod」通過EN71-1標準的測試要求。餘下的6款樣本則未能完全符合標準的要求，或會增加兒童使用時受傷的風險，情況絕不理想。消委會敦促相關製造商盡快改善產品設計及物料，以保護兒童安全。當中包括1款樣本的手把管上的泡膠裝飾物在合理濫用的拉力測試後有破損，產生細小部件；2款樣本的輪胎充氣門蓋則在扭力測試時可以較小的力扭開並鬆脫，形成細小部件，未能符合標準的要求，細小部件若不慎被兒童誤放入口中吞食，有機會引致窒息；4款樣本的車輪與車架之間的間隙介乎5至12毫米，未能符合相關標準要求，存在夾傷手指或腳趾風險；1款樣本的車籃更有尖角，若兒童不為意下接觸到，或會被割傷。
消費者注意事項：
- 消費者如在網上購買平衡單車，應主動查詢產品是否「行貨」，以及保養和維修的安排。一些非本地網站或不受本地法例規管，其出售的平衡單車未必符合本港的《玩具及兒童產品安全條例》或相關安全標準的要求。如網站未有提供生產商或入口商的資料，產品有問題時亦難以跟進及追究；
- 家長購買或讓子女騎乘二手平衡單車時，宜先檢視其結構是否堅固，車輪的損耗情況、部件是否齊全等，以評估產品是否可安全使用；
- 家長應遵照說明書的指示安裝平衡單車，並確保所有部件安裝穩固。小孩踏平衡單車時亦應穿著適當的保護裝備如頭盔、護肘、護膝等；
- 小孩應在安全及適當的地方使用平衡單車，切勿在馬路、人多的地方或濕滑、不平坦的地面使用，以免發生意外；
- 家長應時刻看顧小孩，以免小孩騎乘平衡單車時失控而傷及自己及旁人；
- 儘管小孩未必會因接觸平衡單車的手把或座位而透過皮膚大量攝入塑化劑及PAHs，但是小孩有機會在雙手接觸過平衡單車的塑膠部件後，觸及口部或食物，從而經口腔攝入塑化劑或PAHs。故此，使用平衡單車後，家長應教導小孩立即洗手，以免攝入有害物質。