消委會｜天然礦泉水平均售20.8元貴蒸餾水3倍　1款TDS含量較純水低 (有片)

夏日炎炎，不少人都會多飲水。消委會測試市面30款瓶裝水樣本，沒有發現有害物質超出世衛的相關準則值，可以安心飲用，但樣本間價格差異頗大，天然礦泉水樣本的每公升平均售價是20.8元，是蒸餾水及純淨水樣本平均售價的3倍。消委會指不少人認為天然礦泉水的礦物質含量較高，即使售價較貴，亦會為健康或口感而選擇飲用，但測試發現雖然整體天然礦泉水樣本的溶解性總固體(TDS)含量較高，但有1款樣本的TDS含量每公升僅有19毫克，甚至不及其中1款純淨水樣本(每公升24毫克)，整體而言，天然礦泉水樣本的檢出量由每公升19毫克至657毫克，差距懸殊。

平均每公升售價由 3.6 元至 114.7 元差異大 消委會測試市面上30款樽裝水，包括3款蒸餾水、3款純淨水、1款礦物質蒸餾水、2款礦物質純淨水、17款天然礦泉水和4款氣泡天然礦泉水。容量由500毫升至5,500毫升不等，平均每公升售價由3.6元至114.7元，可見價格差異頗大。 測試發現，蒸餾水及純淨水樣本的每公升平均售價為7.02元，添加礦物質蒸餾水及純淨水樣本的每公升平均售價為7.57元，天然礦泉水樣本(加氣或不加氣)的每公升平均售價為20.8元。消委會指，整體上天然礦泉水樣本的售價最高，差不多是其他種類樣本的3倍，但可能因不少人認為天然礦泉水含更豐富的礦物質，故售價較高昂仍願意選購。

一款日本天然礦泉水 TDS含量 較純水低 而在水的味道及口感方面，消委會稱受其溶解性總固體(TDS)含量影響，含量愈高，表示水的溶解固體包括礦物質含量愈高，世衛報告指TDS含量為每公升25毫克至50毫克的飲用水屬「淡而無味」。 但測試發現，蒸餾水及純淨水樣本的TDS含量普遍較低，3款蒸餾水及2款純淨水樣本沒有檢出TDS，而3款聲稱添加了礦物質的蒸餾水及純淨水樣本的TDS含量為每公升22毫克至38毫克。 在21款天然礦泉水樣本中， 所檢出的TDS含量介乎每公升19毫克至657毫克，相差甚遠。TDS含量最低的1款天然礦泉水樣本，每公升TDS只有19毫克，甚至低於1款純淨水樣本(每公升24毫克)。該只有19毫克的樣本為日本的「三得利」天然礦泉水。消委會認為反映產品售價與 TDS含量沒有必然的關係。