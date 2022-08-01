消委會｜奶粉價格10年升近六成　超市、藥房售價可差逾百元

百物騰貴，通脹猛於虎。消委會調查指，過去約10年，奶粉價不斷攀升，有品牌的1號奶粉於2009年售195元，但2021年售308元，增約58%。同時，不同銷售渠道的奶粉價格差距亦甚大，當中超市最貴，大部份牌子均較屈氏臣及萬寧等個人護理用品店貴；最便宜則是藥房，全部較超市及個人護理用品店便宜，其中美贊臣的2號奶粉，超市可較藥房貴145元。

藥房超市購入同一奶粉 價格相差145元

自2009年2月起，消委會每兩個月調查一次奶粉價格。而截至今年5月，調查涵蓋7個品牌的33款貨品，包括1至4號奶粉。消委會職員會經三種銷售渠道，共14間店舖記錄奶粉售價，包括6間不同牌子的超市、6間不同地區的藥房，以及萬寧和屈氏臣兩間個人護理用品店。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，將2022年4月及5月的數據比較，個人護理用品店有12款貨品加價，升幅為3.5%至14.5%；超市則有10款加價，升幅為0.1%至10.2%；藥房有8款加價，升幅為0.5%至2.7%。調查顯示，同一牌子於不同銷售渠道的售價可以很大差距。以2號奶粉為例，美贊臣的智睿A+(2)900克，藥房最便宜的售190元，超市與個人護理用品店則最貴售335元，即貴145元，相差76.3%。

10年奶粉加幅近6成

黃鳳嫺稱，藥房出售的奶粉，全部均較超市及個人護理用品店便宜；超市與個人護理用品店比，則有18款較昂貴，差價介乎1.8至50.5元；僅6款較便宜。她以其中一款奶粉為例子，假設一名嬰兒由初生至一歲，均食用同一牌子的1號及2號奶粉，以最高價及最低價的銷售點比較，開支差距可達2,382元。

另外，過去10年間，調查亦顯示，奶粉價格有一定幅度上漲。以1號奶粉為例，某品牌於2009年的平均售價為245元，之後持續攀升，至2021年達326元，上升33.1%；另一品牌於2009年售195元，到2021年售308元，加幅達57.9%。

黃鳳嫺指出，通脹、原材料、運輸費用等成本，都令奶粉價上漲，但不同銷售商的利潤究竟在此期間有無上升，則不得而知，假如商戶希望得到更多利潤，便自然會再加價。

同時，消委會亦提到，涉及嬰兒奶粉的投訴有上升趨勢，今年上半年較去年同期多81%，由31宗升至56宗，當中大部份投訴均涉及網購。她表示，部份投訴與誤延送貨有關，亦有部份涉及使用期限，有家長大批購入奶粉後，才發現快將到期。