消委會｜安撫奶嘴夾四成樣本存窒息或纏頸風險　29元款獲5分媲美228元

消費者委員會測試了市面上15款安撫奶嘴夾樣本，發現四成(6款)未能通過歐洲標準的安全要求，存在窒息或纏頸風險。整體而言，有8款樣本總評獲4.5分或以上，其售價亦有近7倍差距，反映不論平貴皆有理想選擇。

消委會從不同零售店搜集了15款安撫奶嘴夾樣本，包括平面和立體款式，當中10款附有衣物夾，另外5款則非用作固定在衣物上，例如有毛絨玩具或布料部件，全部不設衣物夾。由於各種樣本的主要材料及設計均有不同，售價差異亦較大，由26元至329元。本港目前未有就安撫奶嘴夾訂定特別的安全要求，是次參考歐洲為安撫奶嘴夾訂立的標準BS EN 12586進行結構及機械性能兩類安全測試；亦為7款同時被歸類為玩具的樣本，進行專為玩具安全而設的歐洲標準EN71-1所訂的機械和物理安全測試。整體而言，有6款樣本包括「NUK」、「Suavinex」、「Puku」、「Chicco」、「done by deer」和「taf toys」總評獲5分，其中「Puku」售價29元最便宜，「done by deer」售價228元最貴。「Minimoto」和「Philips Avent」亦獲得4.5分，當中售價有近7倍差距，反映不論平貴皆有理想選擇。

5 款樣本欠通風氣孔不符歐洲安全標準 消委會指，嬰幼兒經常將不同物件放於口中，根據歐洲標準規定，安撫奶嘴夾的扣子、夾子或其他部分不應該太細小，以防嬰幼兒萬一誤吞而阻塞喉嚨及引致窒息風險。測試發現，5款樣本包括「黃色小鴨」、「酷咕鴨」、「Snapkis」、「Hoppetta」、「mushie」的衣物夾或裝飾部件能穿過2個模擬嬰幼兒口腔的測試模板，卻沒有提供通風氣孔，不符合現行標準，或會引致窒息風險。此外，標準要求安撫奶嘴夾若有可拆卸的部分，儘管留有氣孔，亦不能穿過另一個直徑較細、模擬嬰兒嘴巴大小的測試模板，防止嬰幼兒誤吞。結果其中「酷咕鴨」樣本的安撫奶嘴固定夾拆卸後，能穿過全部3個尺寸的模板，未能通過安全測試。

5 款樣本過長或有纏頸風險 1 款未能通過耐用測試 0至36個月嬰幼兒的平均頸圍為240毫米，歐洲標準要求奶嘴夾整體（不包括衣物夾）在25牛頓拉力下伸展時，長度不得超過220毫米。5款樣本包括「mushie」、「黃色小鴨」、「酷咕鴨」、「Snapkis」及「Hoppetta」量得的長度超出此規定，介乎223毫米至286毫米，具潛在纏頸窒息風險。 機械性能安全測試將樣本的衣物夾循環開合1,000次，其中「小獅王辛巴」樣本在第320次開合時出現損壞。「小獅王辛巴」在進行拉力測試時，亦未能承受90牛頓拉力而破裂，不符合標準要求，而樣本於測試後所產生的細小碎件也存有令嬰幼兒因誤吞而窒息的風險。