消委會｜安裝電子廁板須獲批 暖熱功能小心燙傷

香港人對生活質素愈來愈高，電子廁所板亦愈來愈多人使用。電子廁板主要在衞浴潔具店舖、電器店舖及網店出售。消委會搜集了9個牌子共32款型號的資料，以助消費者了解相關型號的座墊加熱、暖水洗淨，以及噴頭自動清潔等功能，售價由3,399元至14,800元，相差超過3倍，部分型號的售價已包括基本安裝。消費者要注意部分型號的進水過濾器或除臭過濾器需要定期更換，選購時要考慮更換過濾器的費用。 安裝須獲水務署書面許可 由合資格人士安裝 所有電子廁板都必須接駁電源及食水供應喉管才可使用，為防止污水回流而污染單位或樓宇的供水系統，因此須配備斷流水箱或同等級的斷流裝置。該斷流水箱需獨立供水予電子廁板，可以內置於電子廁板或安裝於供應電子廁板的供水管，而相關工程必須根據《水務設施條例》獲得水務署的書面許可，並由持牌水喉匠或註冊水喉技工等指定人士進行。接駁電源方面，由於洗手間通常比較潮濕，因此切勿使用拖板。如需加裝電源插座，必須由註冊電業承辦商進行，並應將電源插座安裝在距離浴盆或浴缸0.6米以外的地方，其安裝位置應避免因水濺而造成損害。消費者選購時亦應確保產品的額定電壓及頻率適合本港使用，並裝有符合安全規格的插頭。

有 30 款型號設有省電模式 調查中全部32款型號都設有座墊加熱功能，並可調校溫度。當中12款型號聲稱可將座墊溫度調校至最高約40 ̊C，可調校範圍最闊的2款型號由約28 ̊C至約40 ̊C。要享受暖烘烘的座墊當然要付出代價。根據部分供應商就個別型號提供的資料粗略估算，在室溫約20 ̊C至24 ̊C的環境下，將座墊溫度一直維持在大約36 ̊C至39 ̊C，1個月的耗電量大約為10至13度電。有30款型號設有省電模式，當啟動相關模式期間，會暫停座墊加熱功能或降低座墊加熱溫度，以節省電力。 但消委會提醒用戶，不宜將座墊溫度調至太高或坐得太久。因為剛坐下時即使感覺座墊溫度不太高，但熱力或會隨時間累積而令溫度輕微上升，用戶可能會感覺愈來愈熱。即使座墊溫度僅略高於人體體溫，但若接觸皮膚的時間太長仍可能引致不適。有24款型號聲稱當用戶坐上座墊一段時間後，溫度會自動調低，以減低因皮膚長時間接觸較高溫度而可能引致皮膚不適的機會。