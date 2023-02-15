消委會︱室內抱石場免責條款用詞累贅 有場館圖以「大包圍」方式免除所有責任

室內抱石（Bouldering）近年在香港也掀起熱潮，令一眾消費者特別是年輕人躍躍欲試。消費者委員會不時接獲消費者對室內抱石場的安全，以及對參加者保障的查詢，故早前派出職員以神秘顧客身分，先後實試10間室內抱石場，發現場館要求消費者簽署的免責聲明內的大部分條款的用詞累贅，一般消費者未必能完全明白其意思，加上免責聲明豁免範圍甚廣，萬一發生意外時會容易引起消費爭議。

當中7成場館的免責聲明僅有英文版本，場館職員甚至未有向消費者清楚說明所簽署的文件就是免責聲明。即使有場館因應要求而提供中英文雙語版本的免責聲明，惟其內容亦 與英文版本有所分別。消委會呼籲相關場館提供更清晰易明的免責聲明予消費者，並主動解釋內容，而消費者在簽署文件前，亦應細心閱讀及了解細節，保障自身權益。

免責聲明紙本版過於簡單

消委會指，現時室內抱石場並未受任何政府部門或組織規管，對教練的師資亦沒有專業資格的要求。抱石雖然有軟墊作保護，但倘若參加者未學會適當的下跌技巧，又或者不懂得抱石的基本禮儀，容易對自己及他人構成危險。該會去年10月至12月以神秘顧客身分，先後實試10間室內抱石場。各間場館均要求參加者進入場地前，必須填妥一份「放棄權利聲明」或「免責聲明」，有關聲明主要用於保障場館及職員，一旦發生意外時免被追究。



其中8間場館均提供網上版本供參加者事先填寫，之後會經電郵將聲明條款副本傳送予參加者備存。10間場館中有7間僅提供英文版本免責聲明予消費者，只有3間提供中英雙語的免責聲明，而其中1間在實試員查詢下，才表示可提供中英雙語的紙本版免責聲明條款，惟該紙本版的條款僅有2項，較其網上版共15項條款簡短得多，會令用雙語版消費者錯失一些重要條款。其中1間實試當日只提供英文版本的場館，事後回覆消委會查詢時才表示，現時已備有中文版免責聲明。



當實試員詢問條款內容時，其中4間場館的職員並不是每次都能清楚解釋，當中2間更沒有回覆實試員透過即時通訊軟件的查詢，做法有欠理想。除此以外，其中1間場館的職員要求實試員填寫個人資料時，沒有清楚說明該份文件的背頁就是免責聲明，亦沒有確保實試員有閱讀相關條款。



消委會提醒，若消費者不知悉免責聲明的存在，該份聲明未必可構成合約的一部分，對立約雙方並無效力。此外，如職員令消費者誤以為其只是提供個人資料，該免責聲明可能會構成《不合情理合約條例》下的「不合情理合約」，法院有權拒絕予以執行。