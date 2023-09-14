熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
本地
2023-09-14 11:31:44

消委會｜寄艙行李事故航空公司賠償不一　行李延誤津貼差近4倍

分享：
消委會｜寄艙行李事故航空公司賠償不一　行李延誤津貼差近4倍(消委會提供)

消委會｜寄艙行李事故航空公司賠償不一　行李延誤津貼差近4倍(消委會提供)

新冠疫情後全球旅遊業復甦，不少人紛紛外遊。不過據統計，全球去年1千名國際航班旅客中，約有19名旅客的行李遭處理不當消費者委員會調查了22間有經營往來香港航班的航空公司在國際航班的行李賠償安排，發現全部均有提供賠償方案，但部分公司在賠償細節常以「視乎情況」來處理，容易引起爭拗。

消委會接獲投訴，投訴人乘坐航班前往馬爾代夫，航空公司未有將其寄艙行李運抵目的地。投訴人與太太於附近唯一商店購買電話卡、個人用品、衣物等。投訴人提到，購物過程中表現克制，但店舖商品價格高昂，故總花費1,440美元。航空公司最初願意發443.7美元作補償，經消委會調停後，航空公司最終作全數賠償

消委會｜寄艙行李事故航空公司賠償不一　行李延誤津貼差近4倍(資料圖片) 消委會｜寄艙行李事故航空公司賠償不一　行李延誤津貼差近4倍(資料圖片) 消委會｜寄艙行李事故航空公司賠償不一　行李延誤津貼差近4倍(資料圖片) 消委會｜寄艙行李事故航空公司賠償不一　行李延誤津貼差近4倍(資料圖片)

行李延誤現金津貼相差近4

調查中有一半航空公司會為行李延誤的乘客提供一筆過現金津貼，由港幣$237$1,177不等，相差近4倍，而國泰航空、中國東方航空及埃塞俄比亞航空的現金津貼額，會因應乘客的機艙級別有所調整。香港快運和英國航空需視乎情況而決定發放的津貼金額、日本航空表示不便透露有關資料，而澳洲航空稱賠償安排須交由相關部門決定。消委會提醒如現金津貼不足以彌補購買必需品的支出，仍可就相差的金額向航空公司索償

另外，有12間航空公司指出，若行李延誤發生於返回原居地的回程航班，例如一名香港居民外遊返抵本港時發現行李未有同時送達，航空公司或會推斷乘客家中有足夠日用品，因而拒絕作出賠償。

6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖)

有航空公司不賠償行李箱輪子或把手等損壞

旅客較常遇到寄艙行李損壞，有15間航空公司表示會嘗試維修，有19間稱若無法維修，可給予金錢補償。惟消費者應留意補償金額受不同因素影響，例如能否提供購買單據、使用年份、航空公司所套用的折舊率等。

至於行李箱輪子或把手等突出部件若受損，不同航空公司的做法不一。華航空、香港快運及泰國國際航表明不會為此等部件受損承擔責任，8間表示會負責，其餘的則有各自詮釋或未有提及具體做法。根據《蒙特利爾公約》與《華沙公約》，任何旨在免除承運人責任或降低公約規定的責任限額條款均屬無效，故此消費者可引用相關理據，要求航空公司作賠償。

搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)

宣告行李遺失時間由5天至45天不等

行李事故之中，最壞情況是遺失行李。調查發現不同航空公司在「宣告行李遺失」的時間差別相當大，美國聯合航需時最短，於行李未能尋獲後5天即可定義作遺失，日本航需時最長，要在航班抵達起計的3045天後方會作出宣告。《蒙特利爾公約》訂明，寄艙行李若在航班抵達21日後仍未送達，乘客便有權提出索償。

此外，有9間航空公司表明不會就寄艙的易碎與貴重物品損毀負責，只有中國東方航空和泰國國際航表示會賠償。德國漢莎航空、加拿大航空、美國聯合航稱，若乘客能出示相片等證明易碎物品在寄艙前已經妥善包裝，或會對損毀承擔責任。至於貴重物品，大部分航空公司均沒表明會接受相關索償。

消委會「貼士」

啟程前

- 出發前確保行李箱狀況良好，外殼、輪子及把手無裂痕或破損等。寄艙前宜以相片或影片記錄行李箱狀況

- 若寄艙行李及內裡物品的價值較高，可向航空公司作特別申報，並提供有關證明和繳付附加費，以獲得額外保障

到埗後

- 若行李受損，應以不同角度拍照存檔，並保留損毀的行李箱作索償證據

- 如因行李延誤而需購買必需品，應先向航空公司與保險公司了解報銷細節及賠償限額，並保留所有單據

- 索償時須確保於航空公司或公約所訂的時限內提出

- 如有購買旅遊保險並希望同時向航空公司和保險公司索償，受保人應先向航空公司索取行李事故的書面證明，並要求其跟進及賠償。及後再向保險公司申索時，會扣除受保人從其他機構已獲得的賠償

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受