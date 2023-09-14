消委會｜寄艙行李事故航空公司賠償不一　行李延誤津貼差近4倍

新冠疫情後全球旅遊業復甦，不少人紛紛外遊。不過據統計，全球去年每1千名國際航班旅客中，約有19名旅客的行李遭處理不當。消費者委員會調查了22間有經營往來香港航班的航空公司在國際航班的行李賠償安排，發現全部均有提供賠償方案，但部分公司在賠償細節常以「視乎情況」來處理，容易引起爭拗。 消委會接獲投訴，投訴人乘坐航班前往馬爾代夫，航空公司未有將其寄艙行李運抵目的地。投訴人與太太於附近唯一商店購買電話卡、個人用品、衣物等。投訴人提到，購物過程中表現克制，但店舖商品價格高昂，故總花費1,440美元。航空公司最初願意發放443.7美元作補償，經消委會調停後，航空公司最終作全數賠償。

行李延誤現金津貼相差近 4 倍 調查中有一半航空公司會為行李延誤的乘客提供一筆過現金津貼，由港幣$237至$1,177不等，相差近4倍，而國泰航空、中國東方航空及埃塞俄比亞航空的現金津貼額，會因應乘客的機艙級別有所調整。香港快運和英國航空需視乎情況而決定發放的津貼金額、日本航空表示不便透露有關資料，而澳洲航空稱賠償安排須交由相關部門決定。消委會提醒如現金津貼不足以彌補購買必需品的支出，仍可就相差的金額向航空公司索償。 另外，有12間航空公司指出，若行李延誤發生於返回原居地的回程航班，例如一名香港居民外遊返抵本港時發現行李未有同時送達，航空公司或會推斷乘客家中有足夠日用品，因而拒絕作出賠償。

有航空公司不賠償 行李箱輪子或把手等損壞 旅客較常遇到寄艙行李損壞，有15間航空公司表示會嘗試維修，有19間稱若無法維修，可給予金錢補償。惟消費者應留意補償金額受不同因素影響，例如能否提供購買單據、使用年份、航空公司所套用的折舊率等。 至於行李箱輪子或把手等突出部件若受損，不同航空公司的做法不一。中華航空、香港快運及泰國國際航空表明不會為此等部件受損承擔責任，8間表示會負責，其餘的則有各自詮釋或未有提及具體做法。根據《蒙特利爾公約》與《華沙公約》，任何旨在免除承運人責任或降低公約規定的責任限額條款均屬無效，故此消費者可引用相關理據，要求航空公司作賠償。

宣告行李遺失時間由5天至45天不等 行李事故之中，最壞情況是遺失行李。調查發現不同航空公司在「宣告行李遺失」的時間差別相當大，美國聯合航空需時最短，於行李未能尋獲後5天即可定義作遺失，日本航空需時最長，要在航班抵達起計的30至45天後方會作出宣告。《蒙特利爾公約》訂明，寄艙行李若在航班抵達21日後仍未送達，乘客便有權提出索償。 此外，有9間航空公司表明不會就寄艙的易碎與貴重物品損毀負責，只有中國東方航空和泰國國際航空表示會賠償。德國漢莎航空、加拿大航空、美國聯合航空稱，若乘客能出示相片等證明易碎物品在寄艙前已經妥善包裝，或會對損毀承擔責任。至於貴重物品，大部分航空公司均沒表明會接受相關索償。