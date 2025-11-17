消委會｜實測20款冬季雙人被　一款純羊毛被羊毛量僅23.1%

冬季來臨，消委會揀選了20款雙人冬季被進行測試，樣本分別從百貨公司、床上用品專門店及家品店購買，涵蓋4種類別，包括6款羽絨被、4款全絲棉被、5款人造纖維被，以及5款羊毛被。測試主要參考市場上被廣泛使用的國際與歐洲相關標準，以檢測樣本的填充物成分、洗濯及護理表現、被套防漏性能、阻燃能力等，其中6 款樣本總評獲5分。是次亦以不評分方式量度了各樣本的保暖程度、重量、羽絨被填充物的填充量及蓬鬆度，供消費者參考。

一款純羊毛樣本實際檢出少於一半 消委會對全絲棉、人造纖維及羊毛被3個類別的樣本的填充物進行檢測，發現Collection de Chambre人造纖維被標示含40%大豆蛋白纖維，但實測僅得24.6%，不符合歐盟法規。羊毛被Cottex及POLOTEX標示100%羊毛，但實測羊毛成分分別只佔50.5%及23.1%，與標示差異甚大，同樣不符歐盟法規。消委會已將相關測試結果轉交海關跟進。 至於4款全絲棉被樣本，檢出的填充物成分均為100%蠶絲，與其標示一致；羽絨被樣本方面，則參考歐洲標準EN12934及國際羽絨羽毛局IDFB標準Part 12進行檢測。結果顯示，所有樣本的實測含絨量均高於標示值0.7%至4.9%，符合EN12934標準的規定，而全部樣本的填充物成分亦被判定為1級品質鵝絨（1級為最高等級），與產品標示相符。

兩款被水洗5次後縮水較多 19款標示可洗濯的樣本中，大部分樣本在5次洗濯測試後的尺寸及外觀變化不大。惟Royal Collection羽絨被經5次洗濯後，闊度縮水率達7.4%，整體評分3.5分；IKEA人造纖維被經5次洗濯後，長度及闊度縮水率分別為6.1%及7.3%，部分縫線亦出現斷裂情況，整體評分同為3.5分；此外，Cottex羊毛被經洗濯後出現填充物漏出情況，整體亦只獲3.5分。 一款KAU KEE全絲棉被標示不可水洗及乾洗，因此未有進行洗濯測試，被子經過整季的使用都不作清洗，長期使用後或有衞生的隱患，故樣本在此洗濯及護理項目中只獲3.5分。

4 款被套防漏性能不足 被套防漏測試進行2,700次磨擦循環。結果顯示，Valentina B羽絨被的防漏表現相對遜色，僅獲2.5分；人造纖維被Nitori及卡撒天嬌 CASABLANCA的防漏表現亦不理想，評分分別為3.5分及3分，顯示其在防止填充物外漏方面有改善空間。 1 款全絲棉被阻燃能力有待改善 消委會對各樣本進行薰燒香煙測試，當技術人員將點燃的香煙放置於Cherry全絲棉被底部時，樣本出現逐漸加劇的薰燒現象，其阻燃能力有待改善。消委會已將此測試結果轉交海關跟進，以確保消費者安全。

保暖度重量填充量蓬鬆度不設評分 由於被子的保暖程度、重量、填充量及蓬鬆度屬個人選擇，視乎用者的身體感受、生活習慣及居住環境而定，因此是次沒有為以上 4 項設評分。保暖程度量度參考英國標準 BS4745 進行，從而得出各樣本的保溫值（Thermal Overall Grade，TOG 值）。20 款樣本量得的保溫值介乎4.8 TOG至11.1 TOG，由於不同填充物的物理特性各異，各類樣本的保溫值不宜直接比較，消費者參考時可按個人保溫需求選擇合適的冬季被。是次測試亦按量得重量及面積計算出總重量面積比例，供消費者參考。

根據是次評測結果，以下列出總評分達5分及4.5分的冬季雙人被產品型號、品牌和價格： 總評分5分產品： BIG 90% European White Goose Down Winter Duvet (PE73) (BIG) ：$4,680

Cherry 抗菌納米養生被 (Cherry)：$339

Finlayson Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET (Finlayson) ：$959

Natural Home 70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q) (Natural Home) ：$4,499

Uji Bedding AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ 5070) (Uji Bedding) ：$960 總評分4.5分產品： 雅芳婷 afontane 90% White Goose Down Snappable Duvet (雅芳婷 afontane)：$3,360

卡凱妮 Carenie 貴族純蠶絲被 (卡凱妮 Carenie)：$3,620

FINESSE 絲棉被 H902 (FINESSE)：$1,699 選購及使用冬天被時參考小貼士： 日常使用時外加被套／袋，並定期清洗被套／袋以保持清潔衞生及減少塵蟎滋生；

按護理標籤上的建議方法進行洗濯及保養。無論是何種被芯材質，都不建議以高溫烘乾，以免破壞填充物纖維。清洗後應盡快從洗衣機取出，並徹底晾乾被芯填充物才將被子收藏，以防潮濕引起霉菌或異味；

頻繁清洗被子或會影響其性能，應盡量控制洗濯次數，尤其是羽絨被與蠶絲被，宜按需要或每次換季時洗濯；

定期輕拍或適當日曬被子，可幫助填充物恢復彈性，以維持蓬鬆度。羽絨、蠶絲、羊毛被不宜被陽光直射或長時間曝曬，應選擇陰涼通風處風乾；

嬰幼兒應選擇適度保暖的被，以免因身體悶熱導致出汗，引發熱痱、痕癢不適等問題；

長者體溫調節能力一般較弱，容易感到寒冷，因此保暖性能是購買冬天被時首要的考量。被子亦不宜太重，以方便長者自行整理及家人清洗。