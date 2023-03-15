消委會｜寵物保險保障定義理賠條款不一　同齡同品種保費可差1.2萬元

近年市場上出現了不少寵物保險產品，提供不同的醫療、住院和其他保障。消費者委員會調查了市面上23個寵物保險計劃，發現若寵物主人純以保費作考慮因素，但因保障範圍、定義和理賠條款不同，投保人最終實際可獲得的賠償金額的分別可以頗大。即使寵物的品種和年齡相同，於不同公司投保的保費差距最多可逾1.2萬元。消委會提醒，消費者宜多作比較，仔細了解計劃的保障範圍和賠償條款，勿只以保費作唯一考慮因素，同時亦要衡量寵物的實際需要。 消委會指，現時本地保險公司一般只接受為貓狗投保。投保的貓隻品種基本上沒有限制，惟狗隻方面，大部分保險公司會列明某些屬於危險狗隻或其混種狗隻均不受保，例如阿根廷杜告犬、巴西非拉犬、日本土佐犬、比特鬥牛犬及藏獒等。23個計劃中，18個的最高投保年齡為8歲，餘下5個計劃可以接受最高11歲或12歲的寵物投保。一般而言，隨著寵物的年齡漸長，保費亦會相應增加。

同齡阿拉斯加雪橇犬保費 懸殊可差逾 2.6 倍 消委會留意到不少寵物主人購買保險時會以保費為主要考慮，但消委會發現不同保險計劃的保費可以十分懸殊，但其他條款，例如自負額、理賠方法、賠償限額和範圍及等候期亦可以有頗大差別，即使為相同歲數和品種的寵物投保，保費可相差由最少約3,500元至最多逾1.2萬元。保費差異最大的模擬個案對象為8歲的阿拉斯加雪橇犬，最高保費可達17,352元，最低則只需4,798元，相差逾2.6倍；但不同品種的貓隻保費未見有重大分別。不過，年齡對貓隻的保費仍有些影響，差異最大的是8歲的貓隻，最高為8,741元，最低則只需2,827元，相差約2倍。

保障範圍不盡相同 住院有分時間或過夜。(網料圖片)

保障範圍不盡相同 住院有分時間或過夜 消委會又留意，不同計劃的保障範圍和保障項目定義會有差異，例如當中有逾兩成、5個計劃的醫療保障範圍只涵蓋獸醫診症費用及處方藥物等，而手術相關或住院等費用則不在保障範圍內，其保費亦相對便宜。另一例子是有保險計劃的「門診及手術費用」包括使用義肢的費用，相反也有把相關費用列入不保事項中。另外，大部分計劃賠償寵物住院不少於連續12小時的費用，但亦有計劃只賠償「過夜」住院費用，即留院時間必須橫跨午夜12時。除了醫療保障外，近九成、20個保險計劃涵蓋第三者責任保障，保障額由最低30萬元至最高300萬元不等。另有三成、7個計劃提供海外保障。

自負額計算方法取決分百分比、寵物年齡或網絡醫生 大部分寵物保險與一般個人醫療保險相似，均設有自負額，即是投保人向保險公司提出索償時，須自行負責的金額或金額比率。調查中除3個計劃外，其餘計劃的醫療保障均設不同百分比的自負額，由10%至50%不等，差距頗大。當中有一半、10個計劃是採用固定百分比計算自負額；一成半、3個計劃是以寵物的實際年齡按階段增加自負額，寵物的年齡愈大，自負額愈高；兩成、4個計劃是以寵物投保時的歲數來計算，投保時歲數愈低，自負額亦愈低；一成半、3個計劃的自負額是取決於透過「網絡醫生」接受治療，自負額為10%，而「非網絡醫生」的自負額為30%。消委會提醒，投保人與寵物就醫前先確認前往的診所是否屬名單內，同時亦應理解清楚不同計劃自負額的計算方法。