消委會｜寵物服務質素參差　綑綁預購狗糧無貨到　火化後才知漏製掌印

消費者委員會不時接獲有關選購寵物及相關服務的投訴，當中涉及商戶將自家品牌狗糧與售後保障期作「綑綁式銷售」，有商戶則在處理寵物善終程序上推卸責任，亦有消費者預繳寵物美容服務後，難以預約而出現糾紛，服務質素參差極待改善。消費者委員會敦促業界時刻緊記尊重生命，凡事以寵物作為消費者的福祉為先，秉持專業服務精神及良好營商態度提供服務，滿足寵物的消費權益。

個案一：綑綁式預售狗糧 無貨拒退款 投訴人在A寵物店購買了2隻幼犬，職員稱幼犬一直食用自家品牌的狗糧，如果更換有機會影響健康，因此要求投訴人必須加購相關狗糧，2幼犬方可享有60天保障期，否則日後健康出現問題，寵物店將不會承擔責任。投訴人唯有以12,000元預購了1年份量的狗糧，惟個多月後A寵物店以船期未到為理由沒法繼續提供相關產品，只能提供其他較便宜的狗糧。2幼犬食用過後出現腸胃不適，需要接受獸醫診治。投訴人要求A寵物店退款，惟未有得到任何回覆，於是尋求消委會協助。A寵物店回覆消委會表示，只願意提供投訴人原先所訂的狗糧並拒絕退款，由於投訴人已另購其他狗糧且不想頻繁更換，因此拒絕接受方案，雙方最後未能達成共識。

個案二：善終訂製掌印紀念品 火化後才知漏製 投訴人於愛貓過身後惠顧B商戶的寵物善終及火化服務，費用共3,000元，並額外加購了寵物掌印吊飾作紀念，當時商戶於手機確認加購項目。當遺體火化後，投訴人才得悉B商戶並沒有為愛貓拍下掌印照片，無法製作吊飾，職員卻反指在火化前已詢問投訴人是否需要製作其他紀念品。投訴人不滿職員嘗試把責任推卸至消費者身上，遂向商戶正式投訴，惟一直未獲回覆及補償，於是向消委會投訴。投訴人表示希望B商戶能夠以水晶相片座作為補償，消委會介入後商戶回覆會檢討處理手法，有關職員亦已被紀律處分，同時答應以水晶相片座作補償。